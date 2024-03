Viaggi: quanto inquina un aereo e quanto una nave da crociera?

Stai organizzando una vacanza e vorresti scegliere il mezzo meno inquinante? Sapere quanto inquina un aereo e quanto una nave da crociera potrebbe aiutarti a compiere una scelta più green e affine ai tuoi valori.

Quando dobbiamo decidere come viaggiare, spesso ci assale un dubbio: è meglio viaggiare in aereo o sarà più saggio prenotare una rilassante crociera? Se parliamo di sostenibilità ambientale, né la nave da crociera né tantomeno l’aereo sembrano essere le soluzioni più green. Sapere quanto inquina un aereo e quanto inquina, invece, una nave da crociera potrebbe aiutarci a compiere la scelta migliore e in linea con i nostri valori.

Ma a conti fatti, quanto inquina un aereo e quanto una crociera? Cerchiamo di scoprirlo, per scegliere il tipo di vacanza migliore per noi e per il Pianeta.

Quanto inquina un aereo e quanto una nave da crociera?

A seconda delle scelte che facciamo, viaggiare può essere un’attività estremamente inquinante. Alcuni mezzi di trasporto, come ad esempio il treno, possono senza dubbio ridurre di molto l’impatto dei nostri spostamenti, ma che dire della nave da crociera? Sarà più o meno inquinante rispetto a un volo in aereo o a un viaggio in macchina?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prendere in considerazione diversi fattori. Non si tratta solamente di emissioni di CO2. C’è molto di più in gioco

Ecco quanto inquina un volo in aereo

Quando pensiamo all’inquinamento provocato dai nostri spostamenti, quasi sempre ci viene in mente il traffico cittadino. Lo smog delle auto è senz’altro molto inquinante, ma lo è anche quello causato dal traffico aereo.

Si stima che questo settore provochi l’emissione di una consistente fetta di gas serra a livello globale. Per ogni passeggero si registrerebbe l’emissione di circa 285 grammi di CO2 per chilometro percorso. Se si considera che a bordo di solito si trovano circa 80 passeggeri, l’impatto dei nostri spostamenti diventa davvero evidente.

Quanto inquina un aereo rispetto a un’auto?

Per fare un confronto, in media una macchina produce circa 100-130 gr/km di CO2, contro i 285 prodotti dal viaggio in aereo di un singolo passeggero.

Inquinamento aereo: non solo CO2

Come anticipato, però, il problema dell’inquinamento aereo, al pari di quello marittimo, non riguarda solamente l’emissione di CO2.

Oltre al rilascio in atmosfera di gas inquinanti, gli aerei sono responsabili di inquinamento acustico (dannoso per la salute e per l’ambiente). Per costruire gli aeroporti, inoltre, vengono distrutte intere aree naturali, con conseguente perdita di biodiversità animale e vegetale.

Infine, durante i voli vengono prodotti numerosi rifiuti, perlopiù contenitori di plastica usa e getta e altri oggetti che non faranno che inquinare ulteriormente il nostro mondo.

Inquinamento marittimo: quanto inquina una nave da crociera?

Forse ti sorprenderà saperlo, ma se dovessimo considerare la stessa distanza percorsa in termini di emissioni di CO2, la nave da crociera potrebbe inquinare tanto quanto un aereo, se non di più.

Proprio come quest’ultimo, peraltro, anche la crociera comporta un enorme impatto sull’ambiente dovuto all’emissione di sostanze inquinanti e alla produzione di rifiuti.

Oltre alla già citata anidride carbonica (CO2), responsabile del riscaldamento globale, il traffico marittimo è responsabile del rilascio di ossidi di zolfo (Sox), sostanze altamente inquinanti composte perlopiù da biossido di zolfo (SO2) e anidride solforica (SO3).

Oltre alle emissioni in sé, bisogna ricordare che le navi da crociera utilizzano moltissima energia per far sì che queste città galleggianti garantiscano tutti i comfort “necessari”: luci sempre accese, ristoranti e cucine operativi giorno e notte, piscine, aria condizionata e qualsiasi altro tipo di servizio si possa desiderare.

Tutto questo comporta un enorme dispendio di energia e risorse. A ciò si aggiunge il continuo e colossale spreco di cibo e la produzione di quantità industriali di rifiuti.

Se solo ci pensassimo un attimo, vedremmo con chiarezza quanto una crociera possa danneggiare il nostro Pianeta.

Tra l’altro, nel 2022 proprio l’Italia è risultata il Paese europeo più inquinato dalle navi da crociera.

Un simile e ben poco esaltante potrebbe essere dovuto all’abitudine di lasciare le navi con i motori accesi anche quando sono ferme nel porto. Ciò comporta chiaramente l’emissione di inquinanti che danneggiano i mari e intossicano l’aria che respiriamo.

Come ridurre l’inquinamento aereo e marittimo?

Ora che sappiamo quanto inquina un aereo e quanto inquina una nave da crociera, è essenziale riuscire a individuare delle soluzioni efficaci per arginare il problema.

Come molti altri settori, anche quello dei viaggi sta andando incontro a un radicale processo di decarbonizzazione, una transizione verso l’utilizzo di risorse meno inquinanti e più sostenibili per l’ambiente.

Dal canto nostro, quando prenotiamo una vacanza dovremmo considerare l’impatto ecologico dei nostri spostamenti, e vagliare alternative più green e rispettose rispetto ai viaggi in aereo o in nave, a cominciare dal treno e dai mezzi pubblici.

Insomma, per si si chiedesse se inquina meno l’aereo o la nave da crociera, possiamo dire che si tratta di un vero e proprio confronto tra titani.

Di certo entrambi i mezzi sono altamente inquinanti, per cui sarebbe più saggio rivedere la propria idea di viaggio e optare per una vacanza slow e sostenibile, per scoprire posti nuovi senza danneggiare ulteriormente la nostra Casa.

