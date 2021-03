Sciopero trasporti nazionale 8 marzo: stop bus, treni, aerei e navi

Sciopero trasporti nazionale 8 marzo 2021, a rischio tpl, aerei, treni e navi: info e orari specifici per Roma, Milano, Firenze e Napoli.

Parliamo di: Sciopero dei Trasporti

Sciopero trasporti a livello nazionale previsto per l’8 marzo 2021. Si tratterà di un’agitazione sindacale a carattere generale, che coinvolgerà tra gli altri trasporto pubblico locale, treni, aerei e navi.

Si tratterà di uno sciopero trasporti nazionale della durata di 24 ore, con modalità e orari variabili a seconda della tipologia di mezzo e delle città coinvolte. A indire i vari scioperi che si sovrapporranno lunedì, tra le varie sigle promotrici: CUB, USB, SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE.

Sciopero trasporti 8 marzo: orario e modalità

Sciopero trasporti a Milano

(Torna al menu)

Le linee ATM Milano di superficie potrebbero non circolare regolarmente tra le 8:45 e le 15 per la mattina, dalle 18 a fine servizio durante la seconda parte della giornata.

Il personale impiegato nelle linee metropolitane di Milano si asterrà dalle 18 a fine servizio. Per quanto riguarda invece il personale viaggiante della Funicolare Como–Brunate, l’astensione è prevista dalle 8:30 alle 16:30 e poi ancora dalle 19:30 al termine del servizio.

Guarda alcune delle immagini simbolo di Milano

Sciopero trasporti a Roma

(Torna al menu)

Coinvolti nello sciopero trasporti a Roma dell’8 marzo 2021 tutti i mezzi della rete Atac (autobus, filobus, tram, linee della metropolitana e ferrovie regionali Termini-Centocelle, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo).

Durante la giornata dell’8 marzo 2021 la normale circolazione dei mezzi Atac e TPL non verrà garantita dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del turno di servizio. Nelle restanti fasce (inizio turno-8:30 e 17:30-20), dette “di garanzia”, il servizio di trasporto pubblico si svolgerà regolarmente.

Trasporto pubblico capitolino a rischio non soltanto nella giornata dell’8 marzo. Possibili difficoltà anche durante la notte tra domenica 7 e lunedì per quanto riguarda le linee bus notturne N.

Non garantite anche le corse tra l’8 e il 9 marzo relativamente alle seguenti linee bus: MC, MC3, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Per quanto riguarda TPL, tra lunedì e martedì non verranno garantite le corse delle linee 314, 4040 e 444.

Guarda alcune delle immagini più belle di Roma

Firenze

(Torna al menu)

I mezzi Ataf del trasporto pubblico di Firenze potrebbero non circolare regolarmente dall’inizio del servizio fino alle ore 6, poi ancora tra le 9:15 (ultima corsa garantita alle 8:59) e le 11:45.

Ultima fascia a rischio quella tra le 15:15 (corse garantite quelle con partenza entro le 14:59) e la fine del servizio. Impiegati e operai si asterranno per l’intero turno di lavoro.

Napoli

(Torna al menu)

L’astensione dei mezzi ANM a Napoli avverrà secondo diversi orari e modalità. Le linee bus non verranno garantite dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Le ultime partenze dai capolinea sono previste 30 minuti prima dell’avvio dello sciopero (fino alle 8 e fino alle 19:30) e 30 minuti dopo la fine dello stop (17:30).

La linea Metro 1 non ha ancora fornito certezze in merito all’adesione allo sciopero dei trasporti dell’8 marzo 2021. Qualora venisse confermato lo stop, scatterebbe dalle ore 9:20 per le partenze da Piscinola e da Garibaldi. La ripresa del servizio è eventualmente prevista dalle 17:10 (Piscinola) e dalle 17:50 (Garibaldi). Per la fascia serale l’ultima partenza è prevista per entrambi i capolinea alle 19:50.

Le Funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto effettueranno l’ultima corsa del mattino alle 09:20. Prima corsa pomeridiana alle ore 17.00, ultima corsa serale alle ore 19:50. Chiuso l’impianto di Mergellina, mentre sarà attivo il servizio navetta 621 (rispettando gli orari di astensione previsti per le linee bus).

Motivazioni dello sciopero

(Torna al menu)

Come riportato sui vari siti ufficiali dell’aziende per la mobilità, queste sono le motivazioni dello sciopero previsto per lunedì 8 marzo 2021:

Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e del lavoratori;

Per la proroga della moratoria sui licenziamenti;

Per un welfare pubblico ed universale;

Per una pensione dignitosa a 60 di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che, di fatto, discriminano i redditi bassi e le donne;

Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni;

Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati;

Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di cittadinanza;

Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne.

Sciopero trasporti treni, aerei e navi

(Torna al menu)

Diversi gli scioperi che interesseranno anche i trasporti ferroviari, aerei e marittimi. Per quanto riguarda i treni si partirà dalle 21 del 7 marzo, concludendo l’agitazione alle 21 dell’8 marzo 2021.

A rischio durante la giornata dell’8 marzo anche le navi del trasporto marittimo. Il traffico aereo potrebbe subire cancellazioni e ritardi lunedì, tra le 00:01 e le 24. Per confermare la circolazione dei mezzi relativi al proprio spostamento si consiglia di fare riferimento ai punti informativi (online o telefonici) delle rispettive compagnie.