Sciopero dei trasporti 23 aprile: a rischio tpl, treni e aerei

Fonte immagine: Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

Sciopero dei trasporti nazionale il 23 aprile, coinvolti i mezzi pubblici locali oltre ad aerei e treni: orari e informazioni utili.

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici e privati in programma per venerdì 23 aprile 2021. A darne comunicazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avverte i viaggiatori in merito al possibile stop per i mezzi del trasporto pubblico locale, ma anche per treni e aerei.

Si tratterà di uno sciopero dei trasporti a carattere nazionale, dalla durata variabile in base alla località e alle tipologia di mezzo coinvolto. In alcuni casi l’agitazione si protrarrà per 3 o 4 ore, mentre in altri fino a 8 ore o per l’intero turno di servizio.

Sciopero dei trasporti, orari di stop per il tpl

Avvisi e orari ufficiali verranno diffusi nei prossimi giorni dalle singole aziende per la mobilità operanti nel trasporto pubblico locale. Dalle prime indicazioni risultano coinvolti nello sciopero sia i mezzi di superficie bus che le linee tramviarie, funicolari e le metropolitane.

A rischio durante lo sciopero dei trasporti di venerdì 23 aprile anche le tratte ferroviarie locali. Ulteriori info verranno pubblicate nei prossimi giorni.

Aerei e treni

Diverse le modalità e gli orari di svolgimento anche per quanto riguarda aerei, treni e navi. Stando alle prime indicazioni fornite dal sito ministeriale il traffico aereo potrebbe essere a rischio dalle 13 alle 17 (astensione del personale ENAV indetta da CUB e USB Lavoro Privato). Il personale che fa riferimento a ENAV APT Perugia si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, dalla mezzanotte fino alle 23:59.

Sul fronte treni sono previsti diversi scioperi, perlopiù a carattere regionale, attivi dalle 9:00 alle 16:59 (8 ore). Al momento risultano coinvolte le Regioni Marche, Piemonte, Umbria e Valle D’Aosta.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti