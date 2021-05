Sciopero dei trasporti 12 maggio 2021: orari e info

Fonte immagine: iStock

Sciopero dei trasporti pubblici 12 maggio 2021: orari e modalità di svolgimento dell'agitazione sindacale per alcune delle maggiori città.

Parliamo di: Sciopero dei Trasporti

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo mercoledì 12 maggio 2021. A darne comunicazione è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, confermando che si tratta di un’agitazione a carattere nazionale. Orari e modalità potranno variare a seconda della località coinvolta.

La durata dello sciopero dei trasporti in programma il 12 maggio 2021 sarà di 4 ore. È indetto dalla sigla sindacale USB – Lavoro Privato. Di seguito le indicazioni relative a orari e modalità di svolgimento, così come pubblicate dalle rispettive aziende per la mobilità. Di seguito le informazioni relative a Roma, Torino, Bologna, Ferrara e Imola, Napoli.

Sciopero dei trasporti: Roma

Per quanto riguarda la Capitale d’Italia, i mezzi del trasporto pubblico (Atac e TPL) non risulteranno garantiti nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30. Data la durata ridotta dell’agitazione sindacale non è prevista alcuna fascia di garanzia per i viaggiatori.

A Roma, coinvolti nello sciopero dei trasporti di mercoledì 12 maggio 2021 bus, autobus periferici (gestiti da TPL), metro, tram, filobus e linee ferroviarie locali (Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo).

Guarda alcune delle più belle immagini di Roma

Torino orari dello sciopero dei trasporti del 12 maggio

Sciopero dei trasporti pubblici a Torino, mezzi GTT a rischio durante la giornata. Di seguito le fasce orarie interessate dall’agitazione sindacale, così come riportato dall’azienda per la mobilità torinese:

Servizio Urbano-Suburbano, Metropolitana, Assistenti alla Clientela: dalle 18 alle 22;

Servizio Extraurbano, Servizio Ferroviario (SfmA Aeroporto-Ceres): dalle 8 alle 12;

Servizio Ferroviario (sfm1 Rivarolo – Chieri): dalle 14 alle 18;

Personale addetto ai Centri Di Servizi Al Cliente: dalle 12:18 alle 16:18.

Bologna, Ferrara e Imola

Per quanto riguarda i bacini di Bologna, Ferrara e Imola la Tper non garantirà la circolazione dei propri mezzi tra le 11 e le 15. In particolare, la garanzia sarà valida soltanto entro determinati orari:

Bologna: partenze entro le 10:45, sia in direzione capolinea centrale che verso la periferia;

Ferrara: mezzi urbani, taxibus ed extraurbani garantiti fino alle 10:45;

Imola: ultime partenze garantite quelle entro le 10:50.

Sciopero dei trasporti, Napoli

USB – Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 4 ore a Napoli, con svolgimento indicato tra le 11 e le 15 di mercoledì 12 maggio 2021. In considerazione delle diverse tipologie di mezzi circolanti nella città partenopea, ANM ha diffuso le seguenti indicazioni relative a orari e modalità di svolgimento: