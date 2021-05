Sciopero dei trasporti 1 giugno, info e orari

Fonte immagine: iStock

Sciopero dei trasporti del 1 giugno 2021 a carattere nazionale: info e orari relativi alle maggiori città italiane, coinvolte nell'agitazione sindacale.

Sciopero dei trasporti il 1 giugno 2021, a carattere nazionale e della durata di 24 ore. Si tratta di un’agitazione sindacale indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo stop avrà luogo con differenti orari e modalità, a seconda delle località coinvolte.

Essendo un’agitazione sindacale a carattere nazionale, lo sciopero dei trasporti del 1 giugno interesserà potenzialmente tutte le città italiane. Info e orari possono variare anche tra località incluse nella stessa Regione o Provincia.

Laddove non espressamente indicato, o per avere dati in diretta, si raccomanda di contattare la propria azienda per la mobilità attraverso i canali indicati dallo stesso operatore. Di seguito le informazioni relative a Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze e Bologna e Ferrara.

Sciopero dei trasporti 1 giugno, orari

Di seguito vengono indicati gli orari e le modalità di svolgimento dello sciopero in alcune delle principali città italiane. Si tratta di informazioni rese disponibili dalle rispettive aziende per la mobilità, come indicato all’interno del paragrafo dedicato.

Sciopero trasporti a Roma

L’agitazione sindacale di martedì 1 giugno 2021 interesserà anche i mezzi Atac e TPL di Roma. A rischio la circolazione di bus, tram, filobus, metropolitane (A, B, B1 e C) e delle linee ferroviarie locali (Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo). Alla base dello sciopero, spiegano le organizzazioni:

L’interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL scaduto da oltre tre anni e l’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla l. n. 146/1990 e ss.mm.ii.

Essendo uno sciopero di 24 ore saranno attive alcune fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori. Di seguito la orari e modalità dell’agitazione sindacale nella Capitale:

Notte tra il 31 maggio e il 1 giugno

Non è garantita la circolazione dei mezzi notturni contrassegnati dalla lettera N.

Circoleranno regolarmente le linee diurne (con corse programmate oltre le 24) e le seguenti linee notturne: 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 (Atac) e 314-404-444 (TPL).

Giornata del 1 giugno

Garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Non garantito il servizio sull’intera rete dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno.

Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Notte tra il 1 e il 2 giugno

Garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “N”).

Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Milano

Come riferito dalla ATM di Milano, lo sciopero del 1 giugno coinvolgerà sia i mezzi pubblici di superficie che le linee metropolitane del capoluogo lombardo. Per entrambe le tipologie, i trasporti pubblici risulteranno a rischio dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Fasce di garanzia da inizio turno alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

Torino, orari dello sciopero dei trasporti 1 giugno

Aderiranno allo sciopero del 1 giugno anche i lavoratori della GTT di Torino. Di seguito l’elenco delle fasce di garanzia, previste a tutela dei viaggiatori:

Servizio Urbano-Suburbano, Metropolitana, Assistenti alla Clientela, Centri di Servizi al Cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Servizio Extraurbano, Servizio Ferroviario (SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres) – da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30.

Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Borgaro e Torino e viceversa.

Servizio Ferroviario (Sfm1 Rivarolo-Chieri): dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Bologna e Ferrara

Lo sciopero dei trasporti del 1 giugno interesserà anche i bacini di Bologna e Ferrara. Durante le 24 ore di agitazione sindacale i mezzi pubblici bolognesi e ferraresi saranno a rischio dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

Tper ha specificato le modalità valide per l’area di Bologna. Ultime corse garantite quelle in partenza entro le 8:15 per la fascia della mattina, entro le 19:15 per quella pomeridiana.

Sciopero dei trasporti: Napoli

ANM fa sapere che anche i mezzi pubblici di Napoli potrebbero non circolare regolarmente durante l’agitazione sindacale prevista per il 1 giugno. Diversi gli orari di attuazione dello stop, variabili a seconda del tipo di trasporto coinvolto. Di seguito le informazioni diffuse dall’azienda per la mobilità partenopea:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus)

Servizio garantito soltanto a partire dalle 5:30 e fino alle 8:30, per la mattina, e dalle 17 alle 20 nella fascia pomeridiana. Le ultime partenze dai capolinea sono previste 30 minuti prima dell’avvio dello sciopero, mentre la ripresa regolare del servizio è in programma circa 30 minuti dopo la conclusione dell’agitazione sindacale.

Metro Linea 1

Orari variabili a seconda del capolinea coinvolto nello sciopero. Di seguito le indicazioni fornite da ANM:

Prima corsa mattinale da Piscinola alle 06:35 e da Garibaldi alle 07:15. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola e da Garibaldi ore 09:15.

Ripresa del servizio nel pomeriggio, da Piscinola alle 17:05 e da Garibaldi alle 17:45. Ultima corsa serale garantita da Piscinola e da Garibaldi alle ore 19:45.

Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto

Per le funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto l’ultima corsa della mattina garantita alle 09:20, mentre il servizio riprenderà nel pomeriggio alle 17. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus).