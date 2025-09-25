Nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, la figura del medico di base continua a rappresentare un pilastro essenziale per la salute pubblica.

fungendo da primo riferimento per milioni di cittadini italiani. Con l’evoluzione del sistema sanitario e l’introduzione di nuove normative, si registra una crescente attenzione verso la valorizzazione economica di questa professione, tradizionalmente vista come impegnativa ma poco remunerata rispetto ad altre specializzazioni mediche.

Secondo dati aggiornati al 2025, il medico di base in Italia può assistere fino a un massimo di 1.500 pazienti, limite stabilito dalla normativa vigente. Questo numero è alla base della struttura retributiva che, nel complesso, può superare i 160.000 euro lordi annui. La remunerazione è infatti calcolata in base al numero di assistiti, con due fasce principali di compenso:

70 euro lordi per ogni paziente per medici con un bacino inferiore a 500 assistiti.

per medici con un bacino inferiore a 500 assistiti. 35 euro lordi per ogni paziente per chi supera tale soglia.

Lo stipendio mensile e annuale del medico di famiglia in Italia

Di conseguenza, un medico di base con 1.500 pazienti può percepire un reddito lordo annuale che varia tra i 52.500 e i 105.000 euro, senza includere incentivi e bonus accessori. L’esperienza gioca un ruolo chiave nell’incremento degli stipendi: i medici con meno di 3 anni di attività guadagnano mediamente circa 71.500 euro lordi l’anno, mentre coloro che vantano tra i 10 e i 20 anni di esperienza possono arrivare a percepire fino a 123.000 euro.

I professionisti con oltre 20 anni di carriera spesso superano la soglia dei 160.000 euro lordi annui, grazie anche alla gestione di casi clinici complessi e alla maggiore responsabilità.

Oltre alla retribuzione base, nel 2025 i medici di famiglia possono beneficiare di ulteriori compensi legati a specifiche attività extra:

Da 6 a 10 euro per ogni vaccino antinfluenzale somministrato.

per ogni vaccino antinfluenzale somministrato. 10 euro per la somministrazione del vaccino anti-COVID-19.

per la somministrazione del vaccino anti-COVID-19. Fino a 28 euro per le vaccinazioni effettuate a domicilio.

per le vaccinazioni effettuate a domicilio. 18 euro per la somministrazione di tamponi molecolari o antigenici direttamente presso il domicilio del paziente.

Questi incentivi contribuiscono a incrementare significativamente il reddito complessivo, evidenziando come il ruolo del medico di base non sia solo strategico per la salute della popolazione, ma sempre più apprezzato sotto il profilo economico. Diventare medico di base in Italia richiede un iter formativo rigoroso e prolungato, che dura in media almeno nove anni. Gli aspiranti devono: