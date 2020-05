Polpette di ceci e sesamo: ingredienti, preparazione e ricetta

Fonte immagine: Istock

Le polpette di ceci e sesamo sono una ricetta perfetta per l'aperitivo, servite con una salsa piccante o a base di avocado.

Volete leccarvi i baffi con un’insalata insolita o servire un aperitivo memorabile? Avrete sicuramente bisogno della ricetta per preparare delle ottime polpette sesamo e ceci. Se volete stupire gli ospiti, questa preparazione fa al caso vostro! La cottura al forno rende le crocchette più morbide, per questo è importante lasciarle raffreddare qualche minuto prima di servirle, in modo che possano rassodarsi. Prendetevi del tempo per preparare una salsa per condire l’insalata o accompagnare le polpette e godetevi il vostro piatto 100% veggy, 100% gustoso.

Polpette di ceci e sesamo: come prepararle?

Ecco gli ingredienti che vi servono per preparare queste fantastiche polpette con ceci e sesamo:

1 tazza ceci già cotti;

50 grammi mandorle tritate;

1/2 spicchio d’aglio;

1 scorza di un limone;

100 grammi pangrattato;

1 pizzico sale e pepe;

1 cucchiai olio;

1 tazza si sesamo.

Per preparare la ricetta delle gustose polpette con sesamo e ceci procuratevi un mixer e tritate i ceci, le mandorle, l’aglio e aggiustate di sale e pepe. Non abbiate paura di assaggiare perché solo così saprete se la vostra ricetta sta prendendo la direzione giusta. Schiacciate ora la patata a parte con una forchetta e unite il tutto in un impasto abbastanza morbido e compatto. Impastate come se si trattasse di pizza e aromatizzare con il limone (a piacere potete aggiungere qualche spezia, consigliate con una spolverata di curcuma).

Dividete l’impasto e su una teglia avvolta da carta da forno preparate delle polpette dal diametro di 3 cm. Una volta pronte, ripassate le polpette nel pangrattato miscelato con semi di sesamo, e infornatele a 180° per 20 minuti circa, con un filo di olio (e per chi lo gradisce del prezzemolo). Girate le polpette a metà cottura e quando il timer suona lasciatele raffreddare su una griglia.

Polpette di ceci: come abbinarle?

Le polpette di ceci possono essere una valida soluzione all’aperitivo, accompagnate da delle patatine fritte o meglio ancora con delle chips vegetali. Il nostro consiglio è di abbinarle con un buon guacamole (che poi è perfetto anche in insalata), 100% veggy, di cui per comodità riportiamo la ricetta; vi servirà:

1 avocado molto maturo (quindi morbido, tenuto 2 giorni a temperatura ambiente);

1 lime piccolo;

50 gr di cipolla;

3 pomodorino;

Coriandolo (o prezzemolo) a piacere;

olio, sale e pepe.

Iniziate schiacciando con forza l’avocado aiutandovi con una forchetta all’interno di una ciotola. Quando avrete ottenuto un composto morbido, aggiungete 50 grammi di cipolla finemente tritata e i pomodorini tagliati, il prezzemolo, l’olio, il sale e il pepe. Il quantitativo va un pò a gusti. Per una versione speziata: aggiungete coriandolo fresco e semi di cumino tritati insieme! Adesso che la vostra salsa è pronta potrete servirla in ciotola a parte accompagnata dalle polpette e da un buon bicchiere di vino bianco. Ricordatevi che il guacamole avanzato (accade raramente che succeda) si conserva in frigo per 4 – 5 giorni in un contenitore ermetico. Lasciate a temperatura ambiente qualche minuto prima di utilizzare. Il guacamole con le polpette di ceci può essere anche servito con un’insalata verde molto semplice e il vantaggio in entrambi i casi è che oltre ad essere un prodotto vegetale è assolutamente light!