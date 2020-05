Green Guide 2020: i migliori ristoranti Veg e sostenibili al mondo

Presentata in diretta streaming da Bruxelles la Green Guide 2020 con i migliori ristoranti vegetariani e vegani al mondo, 31 quelli italiani.

Presentata in questi giorni in diretta streaming la Green Guide 2020, la selezione dei migliori ristoranti vegetariani/vegani al mondo. I locali selezionati spiccano non soltanto per l’attenzione verso chi ha scelto di non consumare carne o qualsiasi tipo di derivato animale, ma anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale.

Sono 31 i ristoranti italiani vegetariani e vegani inclusi nel Green Guide 2020, mentre il totale delle strutture recensite all’interno della guida supera le 1000 unità. In cima alle valutazioni si sono posizionati il Culina Hortus (Francia) e il Vanilla Black (Regno Unito). Ad annunciare la nuova pubblicazione è stato il Vegetables Chef® Frank Fol, che ha condotto una speciale diretta Facebook da Bruxelles.

Oltre alle recensioni di ciascun locale, la Green Guide 2020 comprende anche le valutazioni dei ristoranti recensiti con un punteggio espresso in ravanelli, da 1 a 5 a seconda della quantità di verdure utilizzate per la realizzazione dei loro piatti.

La tradizionale presentazione in occasione della prima giornata della Settimana della Frutta e della Verdura 2020 ha dovuto lasciare spazio a un evento digitale a causa delle misure anti-Coronavirus. Un’emergenza, sottolineano gli ideatori della guida, che deve spingere a ripensare l’intero sistema alimentare (produzione e consumo) in un’ottica di maggiore sostenibilità.

Fonte: We're Smart World