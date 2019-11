Burger King: Rebel Whopper, panino con carne vegetale arriva in Italia

Arriva anche in Italia il Rebel Whopper, il panino di Burger King realizzato con un hamburger di carne vegetale e adatto ai vegetariani.

Arriva anche in Italia l’hamburger di Burger King realizzato con carne vegetale. L’alternativa vegetariana del colosso del fast food si chiama “Rebel Whopper” ed è realizzato utilizzando ingredienti 100% vegetariani. Dopo una prima fase di sperimentazione negli Stati Uniti e in Svezia il panino vegetariano arriva in altri 25 Paesi d’Europa, ristoranti italiani inclusi.

Il Rebel Whopper promette di rappresentare anche in Italia e in Europa una svolta “epocale” per Burger King, con il colosso del fast food lesto a lanciare il proprio panino bruciando sul tempo altre celebri catene. Il progetto è stato curato in collaborazione con l’azienda olandese The Vegetarian Butcher, dal 2018 di proprietà di Unilever, ma fondata da Jaap Korteweg: allevatore di nona generazione che ha scelto la strada vegetariana dopo lo scoppio alcuni anni fa dell’influenza suina.

The Vegetarian Butcher ha lavorato a stretto contatto con Burger King per realizzare una “carne-non-carne” che rispettasse le attese dei consumatori in termini di gusto e di consistenza, oltre che di apparenza. Collaborazione che ha riguardato unicamente il mercato europeo, mentre negli USA Burger King si è avvalsa dei prodotti realizzati dalla Impossible Foods.

L’hamburger di carne vegetale realizzato The Vegetarian Butcher vede come ingrediente principale le proteine ottenute dalla soia, mescolate a quelle ricavate dal grano. Tutti ingredienti provenienti da coltivazioni sostenibili situate in Nord America.

Se da un lato i vegetariani potrebbero amare questa soluzione, che al gusto e in termini di consistenza sembra ricordare molto da vicino il classico hamburger, dall’altro il Rebel Whopper risulta non adatto ai vegani in quanto contiene ingredienti non “vegan” come ad esempio la maionese.