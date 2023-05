Piedi cotti dal sudore? Prova questi 7 rimedi naturali

I piedi cotti dal sudore, a causa di iperidrosi o semplici attività eseguite durante la stagione calda, ci possono creare qualche disagio. Ma se vogliamo risolvere il problema, ci sono alcuni rimedi naturali che possono darci un aiuto. Si parte dall'igiene e si arriva alla scelta delle calzature migliori per avere le estremità sempre in forma e senza fastidiose irritazioni locali.

I piedi cotti dal sudore, di certo un’immagine poco carina ma anche molto esaustiva, sono un problema che si verifica soprattutto in estate. Il caldo stagionale ci fa sudare dalla punta della testa fino alle nostre estremità, con non pochi disagi di natura fisica e psicologica. E poi, chi soffre di iperidrosi, spesso combatte col fastidio in ogni periodo.

Il problema non è solo la gestione del fastidio si percepire le estremità inferiori sudate, ma anche combattere con eventuali irritazioni da sudore e possibili micosi. Di fatti, il rischio di infezioni fungine aumenta in presenza di piedi umidi e questo significa mettere cura se abbiamo segnali di cattivo odore, pelle che si macera, arrossamenti o anche forte prurito.

In questi casi è importante fissare una visita dal podologo, che valuterà la situazione e ci suggerirà una terapia locale per risolvere la micosi esistente. La visita medica da un professionista è suggerita anche nel già citato caso di iperidrosi, per avere un parere di gestione del problema anche dal punto di vista della cura quotidiana.

Se il medico concorda, per il trattamento dei piedi cotti dal sudore ci aiutano degli ottimi rimedi naturali che possono riportare salute e asciutto dove serve. Di seguito ne suggeriamo 7 sicuri e poco invasivi.

Piedi che sudano: le cause

Il primo passo, è il caso di dirlo, è di capire come mai i piedi sudano e quali cause sono responsabili di questo problema. Di norma, in estate, i piedi sudano come il resto del corpo e soprattutto se indossiamo calzature poco traspiranti, chiuse e con materiali poco assorbenti. In questi casi basta fare una passeggiata per sentire le estremità bagnate.

Ma anche fare attività fisica di un certo tipo, in qualunque periodo dell’anno, ci può mettere nella condizione di patire grandi sudate ai piedi. La corsa e tutti gli sport che prevedono un grande utilizzo delle gambe e di scarpe chiuse, sono causa di sudorazione eccessiva, se anche fisiologica e giustificata.

Di fatto poi c’è anche la già citata iperidrosi, che è un disturbo di carattere ereditario. In questi casi la sudorazione, anche quella locale dei piedi, è maggiore rispetto alla norma. Il che significa doversi lavare più spesso per mantenere l’igiene costante e trattare le aree più soggette al sudore con rimedi adeguati.

Le micosi, di cui abbiamo fatto cenno, sono anche un problema che porta a sudorazione eccessiva dei piedi. In parole povere, il sudore può essere causa dei funghi, ma anche viceversa e in ambo i casi è importante rivolgersi al medico.

Piedi cotti dal sudore, i rimedi naturali

La prima cosa da fare, per trattare i piedi molto sudati, è di rinfrescarli quotidianamente con lavaggi appositi pulenti ma non aggressivi. Se abbiamo spesso problemi di infezioni, un sapone antibatterico ci potrà aiutare a mantenerli igienizzati. E dopo il lavaggio, mai dimenticare di asciugare bene i piedi prima di indossare calze in cotone e scarpe.

Ma poi? Non basta fare lavaggi regolari, specie nei periodi dell’anno in cui i nostri piedi soffrono più del normale e allora vediamo qualche rimedio naturale da abbinare alla pulizia.

Amido di mais – Se abbiamo problemi di micosi, il podologo ci suggerirà di irrorare della polvere antimicotica sui piedi dopo il lavaggio. Ma se non abbiamo infezioni, un buon rimedio per mantenerli asciutti a lungo è di usare l’amido di mais su tutta la superficie.

Tè nero – Lo sapevate che i tannini del tè nero possono aiutare a richiudere i pori e limitare la sudorazione eccessiva dei piedi? Ci basta immergere due bustine in acqua bollente in una bacinella e farla intiepidire, dopo di che possiamo concederci un pediluvio di circa 20 minuti.

Aceto di mele – L’aceto di sidro di mele è un ottimo rimedio della nonna contro iperidrosi e bromidrosi, ossia odori sgradevoli. Va applicato la sera prima di andare a dormire e poi lavato via la mattina. Fa parte della routine quotidiana per migliorare e attenuare la sudorazione dei piedi.

Sali di Epsom – Un pediluvio a base di sali di magnesio può aiutare in caso di cattivi odori e sudorazione eccessiva a livello di arti inferiori. Il sale di Epsom ha un effetto astringente naturale e può essere usato due volte a settimana.

Succo di limone – Un altro rimedio per contrastare l’iperidrosi dei piedi e, in generale, di tutto il corpo è il succo di limone. Va applicato la sera come l’aceto di mele e poi lavato via al mattino. In caso risultasse troppo aggressivo e provocasse irritazioni locali, va naturalmente evitato.

Esfoliazione naturale – Un’esfoliazione regolare a livello di cute dei piedi è un aiuto per contrastare la sudorazione eccessiva e anche i cattivi odori. Si può agire in modo naturale con uno scrub a base di sale, un altro prodotto della cucina utile a diventare un cosmetico anti sudore.

L’olio di tea tree – In caso di micosi, o anche solo per migliorare l’igiene e ridurre la sudorazione dei piedi, si può aggiungere qualche goccia di olio di tea tree alla nostra crema piedi. Si tratta di un antibatterico e antifungino naturale, che può aiutare nella cura delle nostre estremità inferiori. E niente più piedi cotti dal sudore in ogni stagione.

