Come togliere la puzza dalle scarpe

Le scarpe puzzolenti sono un problema fin troppo comune! Inutile sottolineare quanto può essere fastidioso: non è raro, infatti, che diventi spiacevole al punto tale da chiedersi come fare per eliminare definitivamente questi cattivi odori.

I principali colpevoli della puzza delle scarpe sono i batteri: crescono in gran numero sui tuoi piedi, producendo acidi organici come prodotti di scarto. Tali batteri non sono dannosi, ma possono causare cattivi odori.

I piedi potrebbero puzzare anche se curiamo nel migliore dei modi la loro igiene: ciò è dovuto al fatto che i piedi contengono più ghiandole sudoripare rispetto a qualsiasi altra parte del tuo corpo. Mentre il sudore stesso non ha odore, quei prodotti di scarto batterico si.

Le scarpe sono un terreno fertile ideale per i batteri, perché intrappolano il sudore e l’umidità creando, così, un ambiente ideale in cui i batteri possono prosperare.

Ma esistono dei modi per eliminare questo sgradevole problema? Per tua fortuna si! Ecco consigli e rimedi naturali per togliere la puzza dalle scarpe.

Bicarbonato di sodio

Vuoi far profumare le tue scarpe con un rimedio casalingo? Usa il bicarbonato di sodio: è un deodorante naturale che assorbe odori e batteri. Esistono due modi diversi per utilizzare il bicarbonato di sodio per eliminare il cattivo odore dalle scarpe:

mescola ¼ tazza di bicarbonato di sodio, ¼ tazza di lievito in polvere e ½ tazza di amido di mais; metti questo ​​mix in un paio di calzini di cotone o cospargi il composto in entrambe le scarpe, lasciandolo agire per una notte; aggiungi alcune gocce del tuo olio essenziale preferito per ottenere un profumo ancora più forte; in alternativa, puoi cospargere il bicarbonato di sodio direttamente nelle scarpe e lasciarlo agire per almeno 24 ore.

Aceto

L’aceto neutralizza gli odori e combatte i batteri nelle scarpe. Basta mescolare l’aceto bianco con l’acqua in parti uguali in un flacone spray. Spruzzare la soluzione all’interno delle scarpe dopo l’uso e lasciarla asciugare.

Per massimizzare l’effetto, prima di applicare la soluzione, pulisci accuratamente le tue scarpe, sia dentro che fuori.

Sapone

Un altro rimedio casalingo per rimuovere la puzza è riporre una saponetta in ogni scarpa e lasciarla per tutta la notte. Il sapone uccide i batteri e la puzza che producono. Inoltre, il sapone è poroso, quindi assorbirà il cattivo odore e lo sostituirà con un gradevole profumo.

Assicurati, tuttavia, che le saponette non siano bagnate prima di aggiungerle alle scarpe: l’umidità incoraggia i batteri.

Luce del sole

Asciugare l’umidità in eccesso dalle scarpe è un modo semplice ed efficace per liberarle dai cattivi odori. Per questo, dopo averle utilizzate, lascia sempre le scarpe alla luce diretta del sole per alcune ore.

Calzini (in cotone)

Non indossare i calzini è un modo infallibile per far puzzare le scarpe. I calzini, infatti, assorbono il sudore e l’umidità prodotta dai piedi.

Per un effetto migliore, usa calzini in cotone: questo tessuto tessuto traspirante assorbirà il sudore che aiuterà a mantenere le tue scarpe prive di cattivi odori.

Oli essenziali

Gli oli essenziali sono dei deodoranti naturali con proprietà antimicotiche. Rappresentano una triplice arma:

combattono i batteri eliminano gli odori lasciano un buon profumo.

Metti alcune gocce di olio essenziale all’interno delle scarpe e lasciale asciugare. In alternativa, puoi mescolare oli essenziali con altri rimedi casalinghi come il bicarbonato di sodio o l’aceto.

Igiene dei piedi

È importante prestare particolare attenzione quando si puliscono i piedi. Ecco alcuni consigli:

assicurati di applicare il sapone tra tutte le dita del piede e sulla pianta dello stesso e risciacqua per bene;

assicurati di asciugare i piedi completamente, poiché l’eventuale umidità rimasta incoraggerà la crescita batterica;

indossa i calzini solo una volta, dopodiché lavali;

lascia respirare i tuoi piedi, questo aiuterà a espellere il sudore senza diffondere i batteri.

Solette

Se indossi le stesse solette da anni, probabilmente è il momento di sostituirle. Spesso, le solette sono la causa della puzza delle scarpe. Potresti anche scoprire che metterne di nuove basta ad eliminare la puzza dalle tue scarpe.

Altri rimedi naturali per togliere la puzza dalle scarpe

Esistono altri rimedi naturali che potrebbero aiutarti ad eliminare il cattivo odore dalle scarpe. Tra i più efficaci, troviamo: