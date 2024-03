Picnic di Pasquetta: 6 idee per renderlo ecologico e sostenibile

Il tanto atteso picnic di Pasquetta si avvicina, e quest'anno vogliamo renderlo davvero sostenibile ed eco-friendly. Per trascorrere una giornata in mezzo alla Natura - senza inquinarla - basta un pizzico di organizzazione, scegliere gli accessori giusti e il menu perfetto per la scampagnata.

Il picnic di pasquetta è una di quelle tradizioni che seguiamo da generazioni senza chiederci effettivamente il perché, ma quest’anno vogliamo che la nostra scampagnata sia un po’ diversa, più sostenibile ed eco-friendly, oltre che divertente. Che si tratti di una gita in montagna, una giornata al mare o un semplice pranzo al parco, vogliamo trascorrere una giornata tra sole (incrociamo tutti le dita), buon cibo e ottima compagnia.

Ma non c’è bisogno di produrre montagne di rifiuti per divertirci. Fin troppo spesso i picnic comportano la produzione di molta immondizia. Posate di plastica, tovaglioli di carta, imballaggi. E poi c’è quell’antipatica abitudine di lasciare fazzolettini e rifiuti in mezzo alla natura, tra piante, alberi o dune di sabbia.

Boschi, mari e spiagge non sono le nostre pattumiere personali, sono tesori da vivere, preservare e proteggere, anche durante le festività. Ecco perché vogliamo organizzare un picnic eco-sostenibile, scegliendo cibi amici dell’ambiente, accessori eco-friendly e regalandoci una giornata di divertimento senza danneggiare la nostra Terra.

Ecco quindi 6 spunti per organizzare un picnic di pasquetta ecologico e sostenibile.

6 spunti per un picnic di pasquetta sostenibile ed ecologico

Fonte: iStock

Quando si parla di picnic e scampagnate, un pizzico di pianificazione non guasta mai. Cosa portare da mangiare a una scampagnata? Che tipi di piatti usare? Quali bicchieri e posate portare per non generare ulteriori rifiuti?

Una sana organizzazione ci permetterà di organizzare il picnic perfetto. Ecco alcuni spunti che potrebbero tornarti utili.

Evita i cibi preconfezionati

Ai cibi preconfezionati preferisci quelli preparati con le tue mani, magari riciclando gli avanzi di pasqua, come torte salate, stuzzichini e dessert.

In questo modo eviterai di spendere soldi inutilmente e salverai dell’ottimo cibo. Il tuo portafogli e il pianeta ne saranno felici!

In cucina, dai spazio alla creatività

Cosa mangiare al picnic di Pasquetta? Come dicevamo, rielaborare gli avanzi di Pasqua per il picnic di pasquetta è di certo un’ottima idea per ridurre lo spreco di cibo.

Opta per alimenti che si conservino facilmente e che rimangano freschi per tutta la giornata. Al menu di pasquetta aggiungi cibi vegetariani e vegani, come hummus, ceci tostati, cracker homemade, guacamole o panini fatti in casa, una soluzione salva-tempo gustosa.

Scegli contenitori riutilizzabili

Uno dei problemi dei picnic riguarda l’eccessiva produzione di rifiuti. Per ridurre gli sprechi e l’inquinamento, scegli dei contenitori riutilizzabili, barattoli di vetro e box ermetiche salva freschezza.

Piatti e posate eco-friendly per un picnic di Pasquetta sostenibile

Sempre in tema di contenitori e accessori, prediligi piatti lavabili realizzati in materiali leggeri e pratici, ed evita i piatti di plastica usa e getta.

Lo stesso discorso vale per le posate: potresti portarne un paio da casa per poi lavarle al ritorno, oppure – come alternativa in extremis – acquistare delle posate di bambù compostabili, molto più ecologiche rispetto alle classiche posate di plastica.

Scegli le salviette igienizzanti fai da te

Lavare le mani durante un picnic potrebbe rivelarsi un’operazione parecchio inquinante. Per rendere più green la nostra scampagnata, basterà portare delle tovagliette di stoffa e una bottiglia d’acqua, e creare delle salviette da viaggio pronte all’uso.

Fonte: iStock

Il set da picnic riutilizzabile e sostenibile

Se adori fare dei picnic all’aria aperta, per semplificare i preparativi potresti acquistare un kit con utensili, contenitori da picnic o altri accessori riutilizzabili, una borraccia e tutto il necessario per goderti una giornata fuori porta senza inquinare l’ambiente.

Con questi semplici trucchi speriamo di averti dato qualche idea per rendere più ecologico e sostenibile il tuo picnic di Pasquetta. Non ti rimane che sederti, rilassarti e goderti una giornata di relax in sintonia con la natura, sapendo di aver fatto qualcosa di concreto per proteggerla.