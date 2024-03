Decorazioni pasquali eco compatibili: quali sono e come realizzarle

Le vacanze di Pasqua sono un momento ottimo per mettere alla prova la nostra creatività e realizzare decorazioni pasquali eco compatibili, usando materiali riciclati per una casa più colorata e un mondo più verde.

Tra pochissime settimane celebreremo la Pasqua e, da bravi amanti dello stile di vita “verde”, abbiamo pensato di raccogliere alcune idee e spunti per realizzare delle decorazioni pasquali eco compatibili. In effetti, mai come in questo periodo dell’anno desideriamo celebrare la sostenibilità, la rinascita e la creazione di un mondo migliore. E quale modo migliore per farlo, se non realizzando delle decorazioni colorate e amiche dell’ambiente?

Nei giorni scorsi abbiamo dato un’occhiata ai tanti modi per celebrare la Pasqua in modo sostenibile. Oggi vogliamo fare un passo in più; vogliamo creare delle decorazioni pasquali ecologiche, utilizzando materiali di recupero e dando sfogo alla nostra voglia di upcycling creativo.

Realizza insieme a noi 6 decorazioni pasquali fai da te facili e divertenti, per decorare casa con stile e allegria, senza inquinare il nostro mondo.

6 decorazioni pasquali eco compatibili da realizzare con le tue mani

Fonte: iStock

Se ti stai giusto domandando cosa creare per Pasqua senza inquinare l’ambiente, beh, le idee sono tante.

Ad esempio, potresti realizzare dei vasetti per piante primaverili utilizzando i gusci delle uova, oppure potresti creare dei cestini di Pasqua con materiali riciclati, o degli adorabili coniglietti utilizzando un semplice foglio di cartoncino colorato e qualche batuffolo di cotone.

Dai un’occhiata alle immagini e alle nostre idee per trovare il giusto spunto tra creatività ed ecologia.

Uova colorate fai da te

Le uova colorate mettono sempre allegria, ma per tingerle spesso si utilizzano coloranti sintetici o sostanze chimiche dannose per l’ambiente.

Per decorare le uova di pasqua, potresti utilizzare delle tinture naturali come la curcuma, che regala un giallo brillante, o il vino per ottenere un bel viola. O ancora, potresti dipingere le uova utilizzando la paprica per ottenere un arancione tendente al rosa, il cavolo rosso per un profondo blu o il caffè per ottenere il marrone.

Fonte: iStock

Decorazioni pasquali eco compatibili: i vasetti con i gusci delle uova

Se hai voglia di portare un soffio di primavera nella tua casa, i gusci delle uova sono gli alleati che fanno al caso tuo. Hai capito bene, proprio i gusci della uova!

Ti basterà lavarli per bene, facendo attenzione a non romperli, e una volta asciutti potrai riempirli con qualche cucchiaino di terra e le piantine fiorite che preferisci. Ed è subito primavera!

Fonte: iStock

Coniglietti con i rotoli di carta igienica

I coniglietti sono uno dei simboli più famosi della Pasqua, una decorazione amata da grandi e bambini. Puoi realizzare delle adorabili decorazioni pasquali eco compatibili semplicemente utilizzando un rotolo di cartoncino (di quelli della carta igienica).

Ritaglia la forma del coniglio come mostrato nell’immagine in alto, aggiungi i dettagli (musetto, baffi, occhi e codina), e colora il coniglietto come preferisci.

Cestini pasquali fai da te ed eco-friendly

Per realizzare dei cestini di Pasqua ecologici, potresti utilizzare materiali di recupero come dei vecchi tessuti, del feltro, buste di cartone e cartoncino.

Scopri il potenziale che si nasconde tra gli oggetti quotidiani, e trasformali in delle piccole opere d’arte.

Fonte: iStock

Decorazioni pasquali eco compatibili: le carote di stoffa fai da te

Se i conigli sono tra i più celebri simboli della Pasqua, dovranno esserlo senz’altro anche le carote. Per realizzarle, potrai utilizzare una base di cartoncino spesso per creare la forma del cono. Fissa per bene i bordi con la colla a caldo, quindi inizia a decorare avvolgendo la struttura con del filo di cotone arancione (biologico naturalmente).

Crea le foglioline in cima alla carota utilizzando del filo verde, ed ecco pronte le carote finte più adorabili del mondo!

Fonte: iStock

Barattoli di vetro decorati per Pasqua

Se in casa hai parecchi barattoli di vetro, non gettarli via. Utilizzali invece per creare delle decorazioni pasquali eco-friendly e 100% zero waste. Ti basterà utilizzare dei colori naturali per dipingere i barattoli, e impiegare i contenitori per ospitare qualche profumato fiore primaverile.

Fonte: iStock

E già siamo in argomento, oltre ai barattoli di vetro potresti sfruttare anche i flaconi di saponi e detersivi, purché prima vengano accuratamente lavati.

Dipingili con delle tonalità pastello, realizza dei decori a tema pasquale e trasformali in colorati vasi porta-fiori per decorare la tua casa con una spruzzata di colori e fantasia.

Con queste idee speriamo di averti dato qualche spunto per realizzare delle adorabili decorazioni di Pasqua fai da te, per rendere la tua casa più colorata e il nostro Pianeta più verde.