Le 5 piante da ufficio più belle

Le piante da ufficio sono delle eccellenti alleate per decorare l'ambiente di lavoro in modo ecologico ed economico. Ma questo non è il solo vantaggio che sono in grado di offrire. Alcune piante, come il Pothos, possono purificare l’aria dalle sostanze inquinanti, altre, come l’Anthurium, rendono l’ambiente più colorato e armonioso, migliorando la produttività. Quel che conta, è saper scegliere le piante più adatte per l’ufficio, varietà resistenti e che richiedono poca manutenzione.

Fonte immagine: Pixabay

Decorare un ambiente o la propria scrivania con delle piante da ufficio non è solo una scelta fantastica da un punto di vista estetico, ma rappresenta anche un modo green e intelligente per rendere l’ambiente di lavoro più gradevole e produttivo.

Certo, per far si che le piante possano crescere rigogliose, anche in condizioni non ottimali (come poca luce naturale, scarsa areazione, irrigazioni non frequenti e presenza di aria condizionata), è importante saper scegliere delle varietà resistenti, piante che ben si adattino ai ritmi frenetici di un ufficio.

Ma quali sono le piante più resistenti per decorare la tua scrivania o un intero ambiente?

E soprattutto, perché diciamo che le piante possono rendere il luogo lavorativo più produttivo e armonioso?

Diamo un’occhiata ai benefici delle piante sul posto di lavoro, e scopriamo quali sono le 5 migliori varietà per l’ufficio!

Piante in ufficio: benefici per il corpo e la mente

Oggi più che mai, si presta sempre più attenzione al benessere psico-fisico dei dipendenti sul posto di lavoro.

Si parla sempre più spesso di palestre in ufficio, settimane da 4 giorni lavorativi e si ragiona attivamente sulle strategie migliori per separare la vita personale da quella lavorativa.

In questo quadro, può essere utile scegliere di inserire dei piccoli polmoni verdi all’interno degli uffici, nelle sale d’attesa, all’ingresso di un luogo di lavoro e anche sulle nostre scrivanie.

Inserire delle piante in ufficio, infatti, può creare magicamente un ambiente rilassante. Il verde suscita immediatamente delle sensazioni di benessere, riduce lo stress e migliora l’umore di ciascun lavoratore.

Un umore migliore può tradursi in una maggiore collaborazione fra i dipendenti, un maggior coinvolgimento e una migliore produttività e creatività. Tutti benefici che possono rendere più piacevole la vita lavorativa.

E un dipendente felice e appagato, non può che rappresentare una risorsa preziosa per qualsiasi azienda.

Per di più, ricordiamo che molte piante hanno la straordinaria capacità di purificare l’aria dalle sostanze nocive indoor, come formaldeide, benzene e tricloroetilene.

Ai benefici psicologici, quindi, si aggiungono anche dei benefici per la salute fisica.

Servono forse altri motivi per decidere di decorare l’ufficio con piante di ogni varietà e dimensione?

Che tipi di piante mettere in un ufficio?

Fra poco vedremo una lista di piante da ufficio resistenti, perfette per decorare il luogo in cui trascorriamo buona parte della nostra giornata. Prima, però, facciamo qualche doverosa premessa.

Nella scelta delle migliori piante per decorare il luogo di lavoro, bisogna ragionare in modo pratico. Non facciamoci guidare solo dall’estetica. Teniamo in considerazione le effettive esigenze della pianta e le caratteristiche del luogo in cui intendi inserirla.

Ad esempio, se il tuo ufficio è inondato di luce naturale, potresti scegliere delle piante da ufficio che richiedano tanta luce. Al contrario, se la sola fonte di illuminazione è quella artificiale, bisognerà optare per una tipologia più resiliente, in grado di crescere bene anche in condizioni di scarsa luminosità.

In più, è importante scegliere delle piante che possano resistere qualche giorno senza irrigazione (pensa ai giorni in cui l’azienda è chiusa, ad esempio nel fine-settimana o durante l’estate).

In ufficio, sarebbe meglio predisporre delle piante che non richiedano molta manutenzione e che non invadano eccessivamente gli spazi, ma su quest’ultimo punto, entra molto in gioco il proprio gusto personale.

5 piante da ufficio grandi, piccole, con e senza fiori

Fonte: Pixabay

Ora che conosciamo alcune linee guida per decorare l’ufficio con le piante, bisognerà scegliere le varietà più adatte per questo particolare ambiente.

Dai un’occhiata alle 5 migliori idee per portare energia e benessere nella tua vita, anche a lavoro.

Sansevieria o Lingua di suocera

Membro della famiglia dei Cactus e delle Succulente, la Lingua di suocera è anche nota con i nomi di Pianta del Serpente o “Coda di Lucertola”.

Si tratta di una delle piante più adatte per un ufficio con poca luce; è resistente, richiede poca manutenzione e si adatta anche agli ambienti più scuri.

In più, tradizionalmente, si ritiene che la Sansevieria sia una pianta portafortuna, in grado di eliminare la negatività dagli ambienti.

Piante da ufficio per la scrivania: il bambù

Una piccola pianta di bambù potrebbe essere l’ideale per portare un po’ di verde sulla tua scrivania.

Ma bada bene, questa pianta potrebbe crescere molto in altezza. Un punto a favore: il bambù può prosperare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Piante da ufficio con fiori: l’Anthurium

Se preferisci delle piante da ufficio piccole e con splendidi fiori, l’Anthurium è la soluzione che fa per te. Questa pianta può crescere anche in ambienti poco illuminati, si colora di fiori rossi e lucidi, e per di più, può purificare l’aria dell’ufficio dalle sostanze inquinanti indoor.

Potremmo definirla la pianta perfetta, non trovi anche tu?

Piante da ufficio alte: la Palma Areca

Per chi è in cerca di piante da ufficio grandi e verdissime, proponiamo la palma sempreverde Areca (Dypsis lutescens).

Oltre ad arredare un ingresso o una sala riunioni, questa pianta sarà utilissima per creare delle verdi “pareti” divisorie fra una zona e l’altra dell’ufficio. In più, l’Areca è in grado di filtrare l’aria e ridurre i rumori ambientali.

Piante per purificare l’aria in ufficio: il Pothos

Sempre in tema di piante da ufficio che purificano l’aria, non possiamo dimenticare il Pothos, una sempreverde che richiede pochissime cure e attenzioni, perfetta per chi ha poco tempo o pochissima attitudine per il giardinaggio.

Il Pothos richiede luce solare indiretta, ma può vivere anche in ambienti poco illuminati, come un ufficio o un soggiorno. Per di più, secondo uno studio condotto dagli esperti della NASA (il Clean Air Study), questa pianta può filtrare le tossine presenti negli ambienti interni, quindi migliorerà la qualità dell’aria che respiri.

Queste sono solo 5 delle più belle piante per il tuo ufficio, la lista potrebbe continuare all’infinito. Non ti resta che scegliere la varietà che più si adatta al tuo posto di lavoro, e apprezzare i tanti che le piante sono in grado di regalare alla nostra vita.