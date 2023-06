Piante da interno con fiori rosa: le 9 più belle per arredare casa

Arredare casa con le piante può offrirti una lunga lista di vantaggi. Le piante purificano l’aria, rendono l’atmosfera in casa più accogliente e rilassante, possono favorire il sonno e migliorano persino il nostro umore. Gli amanti del rosa in tutte le sue sfumature potranno decorare casa con splendide piante da interno con fiori rosa, magenta, color salmone e tante altre varietà super profumate.

Fonte immagine: Pixabay

Negli ultimi anni, le piante da interno sono diventate un autentico must nel mondo dell’interior design: con o senza fiori, rosa, gialle, rosse o viola, le piante da appartamento sono in grado di portare una pennellata di colore nella nostra vita. Per chi è in cerca di piante da interno con fiori rosa, abbiamo raccolto alcune delle varietà più interessanti e colorate, tutte perfette per la coltivazione indoor.

Prima di scegliere le varietà più belle, però, ti va di scoprire in che modo le piante possono migliorare la tua vita in casa?

Il magico potere delle piante da interno

Circondarsi di piante in soggiorno, in cucina e anche in camera da letto rappresenta un metodo fantastico per migliorare il nostro benessere. Non ci stiamo riferendo solo al vantaggio estetico; è stato ampiamente dimostrato che collocare delle piante in casa o in ufficio può suscitare sensazioni come calma, serenità e relax.

Le piante possono purificare l’aria dalle sostanze inquinanti e dannose che si trovano nelle nostre case, migliorano il sonno e favoriscono persino la nostra capacità di concentrazione e la nostra produttività.

Le piante rosa da interno, tra l’altro, sono in grado di evocare sensazioni piacevoli.

Magenta, fucsia, rosa antico e rosa chiaro: le sfumature tra cui scegliere sono praticamente infinite. Un rosa acceso può regalare un tocco di energia e classe alla tua casa, mentre una pianta con fiori rosa chiaro può conferire all’ambiente un aspetto più elegante e rilassato, ideale per una camera da letto.

Diamo dunque un’occhiata alle più belle piante fiorite da interno, per portare una pennellata di colore in casa.

9 piante da interno con fiori rosa per arredare casa

Fonte: Pixabay

Orchidee, begonie, calle, e poi c’è anche quella buffa pianta con il fiore rosa a forma di spiga. Come si chiamava? Ah si, Astilbe. Nel mondo vegetale, le piante con fiori rosa da esterno e da interno sono davvero tantissime. E allora, vediamo subito quali sono le più belle per arredare casa con stile.

Mettiamoci comodi e .. buona lettura!

Orchidea

Una delle piante da appartamento più apprezzate al mondo è sicuramente l’orchidea, in grado di regalarci fiori delle più svariate colorazioni.

La pianta è disponibile in diverse dimensioni, da quelle mini alle orchidee più grandi e vistose, ideali per decorare il soggiorno o la cucina.

Ruellia makoyana

La Ruellia makoyana, una perenne sempreverde con foglie vellutate con venature viola e argento, si adorna dei suoi bei fiori rosa con l’arrivo dell’autunno, e non mancherà di tingere la tua casa fino all’inizio dell’inverno.

Begonia

Le begonie sono piante perenni, adatte sia per la coltivazione indoor che per quella in giardino. Si tratta di piante con fiori rosa capaci di decorare ogni tipo di ambiente con inconfondibile eleganza. Oltre alla varietà pink, puoi trovare begonie con fiori bianchi, gialli, rossi o arancio.

Piante da interno con fiori rosa: Amaryllis

Fonte: Pixabay

Dalla forma molto caratteristica, l’Amaryllis è un fiore originario del Sudafrica, e può essere coltivato sia in giardino che in vaso.

Oltre alle tonalità più accese del rosso, la pianta è disponibile anche nelle diverse sfumature del rosa, dal pesca al salmone.

Caladium white queen

A onor del vero, ciò che sorprende della Caladium White Queen non sono i fiori, bensì le sue foglie. Questa pianta tropicale presenta infatti foglie di colore verde chiaro con sfumature rosso chiaro e rosa. Un tocco di colore glamour per la tua casa.

Calla

La Calla, che risponde al nome latino di “Zantedeschia rehmannii”, è una pianta perenne molto comune nelle nostre case. Il perché è facile da intuire: oltre ad essere oggettivamente bellissima ed elegante, la calla è anche una pianta semplice da gestire, a prova di “pollice nero”.

Ti basterà innaffiarla con regolarità ed esporla alla luce, per godere dei suoi splendidi colori. E a proposito di colori, il fiore della calla può tingersi di rosa, arancio, giallo e molte altre sfumature.

Medinilla magnifica

Caratterizzata da un fiore ricadente di colore rosa, la Medinilla magnifica è una pianta tropicale d’appartamento in grado di dare un tocco rustico a ogni ambiente.

Posizionala su uno scaffale o dentro un cestino sospeso per creare un delicato angolo di colore e profumi.

Piante da interno con fiori rosa: l’astilbe

Fonte: Pixabay

Fra le piante da appartamento total pink vale la pena menzionare anche l’astilbe, una pianta proveniente dall’Asia dall’aspetto decisamente curioso. Si tratta, infatti, di una pianta con un fiore a spiga o a pennacchio che, a seconda delle diverse varietà, può andare dal colore rosa pallido al rosa acceso, fino al rosso.

Aglaonema Pink Star

Per finire, non ti parlerò di una pianta fiorita, bensì di una pianta da interno con foglie verdi e rosa, una varietà perfetta per arredare con eleganza la tua casa. L’aglaonema è una pianta che arriva dall’Asia, ed è caratterizzata da suggestive foglie di colore verde chiaro e rosa, un mix di colori dalla bellezza ipnotica.

Benissimo, abbiamo dato un’occhiata ad alcune delle più belle piante da appartamento con fiori rosa (l’elenco potrebbe continuare all’infinito). Adesso tocca a te. Scegli le varietà che più ti piacciono e divertiti ad arredare in modo “green e pink” ogni angolo della tua casa!