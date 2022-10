7 curiosità affascinanti che non puoi non sapere sull’Anthurium (incluso il significato dei fiori)

Oltre a essere un ottimo elemento di arredo per la tua casa, la pianta di Anthurium nasconde numerose curiosità, in particolare dovute al significato dei suoi fiori. La prossima volta che i tuoi ospiti chiedono di quella pianta dall’aspetto interessante posizionata sul tuo tavolino da caffè, ecco alcune cose davvero affascinanti che puoi condividere e raccontare.

Anthurium: il significato dei fiori

Dal momento che mantengono a lungo la loro bellezza, anche se recisi, i fiori di Anthurium sono utilizzati in molti modi: non di rado, infatti, capita di vederli nelle composizioni ai matrimoni, oppure come regali in occasione dell’inaugurazione di case o attività, in qualità di portafortuna.

Ma qual è il significato del fiore? Dal momento che si adatta a diversi ambienti, sia caldi che freddi, i fiori di Anthurium simboleggiano ospitalità e abbondanza. Il fogliame a forma di cuore ricorda l’amore e attira vibrazioni positive. Tale bellezza è adatta ovunque, dall’ufficio alla casa, dal momento che la pianta di Anthurium necessita anche di poche cure.

Puoi trovare la pianta di Anthurium in diversi colori e ogni colore del fiore ha un significato ben preciso:

il fiore di Anthurium bianco ispira innocenza e purezza; pertanto, è un regalo perfetto per occasioni come il battesimo, in quanto simboleggia l’amore materno;

il fiore rosso rappresenta ammirazione, passione e amore; risulta dunque un regalo perfetto da donare alla persona amata;

i fiori rosa simboleggiano la femminilità e l’affetto;

quelli viola sono doni perfetti per quanti amano arredare casa con soluzioni moderne e di design.

I fiori possono rifiorire tutto l’anno

Grazie alle facili cure e alle fioriture che possono durare mesi, l’Anthurium è un’ottima scelta per coloro che i proprietari di piante “alle prime armi”. Seguendo questa guida completa per la coltivazione e la cura dell’Anthurium, potrai goderti fiori dai colori vivaci per otto settimane, con la possibilità che rifioriscano tutto l’anno.

La pianta di Anthurium ha più di 1000 specie

L’Anthurium indica anche il genere più grande della famiglia delle Araceae. Caratterizzata da un aspetto tropicale e maestoso, questa pianta può essere tanto varia quanto bella.

La parte a forma di cuore non è un fiore

Sebbene sembri un fiore, in realtà si tratta di una foglia, la cui funzione è quella di proteggere lo spadice che, in fase di fioritura, contiene numerosi minuscoli fiori.

Il nome Anthurium è greco e significa “Fiore di coda”

È anche comunemente noto come il fiore di fenicottero, il cuore hawaiano, la lingua dipinta e la tavolozza dei pittori a causa della forma e dello spadice unici e molto particolari.

Viene utilizzato come purificante e, in passato, anche come antidolorifico

L’Anthurium nelle culture antiche veniva utilizzato per combattere i dolori muscolari. Il segreto era fare un bagno caldo con questi fiori all’interno dell’acqua. Non tutti sanno, inoltre, che oggi l’Anthurium è tra le piante considerate in grado di purificare l’aria in casa.

Se ingerita, questa pianta ha proprietà tossiche

Per quanto bella possa essere, la pianta ha proprietà tossiche che possono irritare la bocca, la gola e il tratto intestinale se ingerita, quindi dovrebbe essere tenuta fuori dalla portata di animali domestici e bambini. Può anche causare una reazione allergica se la linfa viene a contatto con la pelle.