Primula rossa: significato del fiore

Vuoi conoscere il significato della Primula rossa? Di qualsiasi colore sia, il fiore della primula incarna significati positivi. È considerata il fiore simbolo della Primavera, quello che preannuncia la fine del gelo invernale. Ma questo non è il solo significato di questo splendido fiore. La varietà rossa, infatti, simboleggia l’amore giovane e passionale, ma può anche rappresentare un amore materno e puro.

Fonte immagine: Pixabay

La primula rossa è un fiore dal significato davvero interessante. Questa pianta, che risponde al nome latino di Primula vulgaris, è uno splendido membro della famiglia botanica delle Primulacee, e in tutte le sue mille colorazioni è considerata il simbolo della Primavera e della fine dell’inverno. Ma questo è solo uno dei tanti significati attribuiti in tutto il mondo a questa speciale pianta.

Varietà erbacea annuale e perenne, la primula si mostra in tutto il suo splendore al termine dell’ultima neve invernale, quando tinge i terreni con i suoi bei fiori colorati delle tonalità più vivaci.

Oltre che per la loro bellezza, le primule sono spesso protagoniste di giardini, decorazioni floreali e bouquet per il loro dolce profumo e per il significato che incarnano nella tradizione popolare dei diversi Paesi.

Scopriamo quindi che cosa simboleggia la primula e perché si chiama proprio in questo modo.

Perché le primule hanno questo nome?

Prima di esplorare i significati della primula, scopriamo qual è l’etimologia di questo nome. Perché si dice “primula”? Questa parola deriva in realtà dal latino “Primus”, e vuol dire semplicemente “la prima”, ovvero la pianta che per prima colora la terra alla fine dell’inverno.

Secondo la leggenda, la Primula sarebbe la pianta che protegge la terra dal lungo inverno, il fiore inviato da Apollo, figlio di Zeus, per spazzare via il gelo invernale e far spazio all’arrivo della Primavera.

Una pianta medicinale e commestibile

Da molto tempo, le primule vengono impiegate non solo per abbellire e decorare mazzi di fiori e ambienti domestici, ma anche per via del loro potere medicinale.

A questa pianta, sono infatti attribuiti effetti benefici e curativi. Si ritiene che la primula possa combattere malanni di vario genere, come mal di testa, crampi, insonnia, tosse e altre condizioni.

Oltre ad essere una pianta decorativa e curativa, la primula è anche una pianta commestibile. Puoi usare fiori e foglie, sia crude che cotte, nella preparazione di frittate, insalate e risotti. Il sapore dei fiori è molto delicato, e sembra essere simile a quello della lattuga.

Ma bada bene, perché questa pianta, inclusi i suoi bulbi, può avere effetti tossici per cani, gatti e altri animali domestici.

Che cosa simboleggia la primula?

Fonte: Pixabay

Nel folklore e nella tradizione popolare, la primula rossa e nei suoi tanti altri colori, cela numerosi significati nascosti. Oltre ad essere considerata il fiore simbolo della primavera, questa pianta simboleggia la giovinezza, intesa come la primavera della vita, una stagione di rinnovamento, ma è anche simbolo della vittoria del bene sul male.

Poiché è associata all’arrivo della primavera, la primula rappresenta anche l’abbondanza. Non a caso, la pianta viene spesso regalata per augurare felicità e gioia.

Insomma, come non amare questo fiore?

Primule e fate

Una credenza molto suggestiva è quella che proviene dalle antiche tradizioni popolari celtiche, secondo cui le primule sarebbero dei fiori sacri per le fate. Ed è per questo che si appendevano dei fiorellini di primula sulla soglia delle case, per richiamare benedizioni e abbondanza.

Primula rossa: qual è il significato del fiore?

Sappiamo adesso che la primula è simbolo della primavera e della rinascita, ma esiste forse un significato particolare associato al fiore rosso? Generalmente, la primula rossa incarna un significato ancor più gioioso e denso di emozioni.

Come spesso accade nel linguaggio dei fiori, anche in questo caso il fiore rosso è associato ad amore, passione, desiderio, oltre che alla giovinezza.

Tuttavia, la primula rossa ha anche un significato diverso. Se donata a una madre, la pianta simboleggia il legame d’amore tenero e l’amore materno che lega un genitore al proprio figlio.