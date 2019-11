Peugeot e-2008: prezzi italiani del SUV elettrico

Fonte immagine: Peugeot

La Peugeot e-2008 è un B-SUV con motore elettrico da 136 cavalli e batteria da 50 kWh: prezzi a partire da poco più di 38 mila euro.

Parliamo di: Auto elettriche

Finalmente sono stati svelati i prezzi della Peugeot e-2008, un B-SUV che sarà messo in vendita nel 2020. Un’auto elettrica che strizza l’occhio a chi cerca qualità, spazio e autonomia, all’interno di un corpo vettura non esageratamente ampio. La base meccanica è quella della sorella Peugeot e-208. Non ci sono, quindi, grandi differenze sul piano tecnico, con l’auto che poggia sulla piattaforma e-CMP che quindi è utilizzata per più modelli di autovetture, anche elettriche, del Gruppo PSA.

Il powertrain prevede un singolo motore elettrico da 136 cavalli abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 50 kWh in grado di garantire un’autonomia di 310 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP. Batteria che supporta una potenza di ricarica massima, in corrente continua, di 100 kW. Questo significa che è possibile raggiungere l’80% della capacità della batteria partendo da zero in circa 30 minuti. Ovviamente, servirà la colonnina di ricarica giusta. In corrente alternata, invece, ricarica sino a 11 kW.

Parlando di prezzi, la Peugeot e-2008 sarà offerta in 4 allestimenti, proprio come la Peugeot e-208: Active, Allure, GT Line e GT. I prezzi di partenza sono, rispettivamente, di 38.050, 39.450, 41.650 e 43.850 euro. Un’auto elettrica sicuramente non alla portata di tutti, ma tra incentivi nazionali e sconti è possibile ridurre il prezzo di diverse migliaia di euro. Ovviamente andranno poi aggiunti gli eventuali accessori.

Su questo specifico tema va anche detto che la Peugeot e-2008 dispone di una dotazione di serie molto valida sin dalla versioni d’attacco. Una dotazione di base superiore addirittura a quella delle varianti con motore endotermico. Questo significa che non si dovrà pescare eccessivamente tra gli accessori per personalizzare l’auto. Come detto, la nuovo Peugeot e-2008 arriverà nei concessionari nel corso del 2020. Gli interessati possono comunque già prenotarla.