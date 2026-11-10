Amazzonia, scoperte due nuove specie di scimmie urlatrici: Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis

Ottantaquattro anni dopo l’ultima classificazione ufficiale di una specie di scimmia urlatore, due nuovi primati fanno il loro ingresso nei cataloghi della scienza. Le nuove specie di scimmie urlatrici in Amazzonia — battezzate Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis — sono state identificate grazie ad analisi genetiche condotte da ricercatori dell’Università di Salford, con i risultati pubblicati nel 2026 sulla rivista Communications Biology a firma di Batista et al. Una scoperta che ridisegna la mappa della biodiversità amazzonica e pone interrogativi urgenti sulla capacità di proteggere specie che ancora non conoscevamo.

Ottantaquattro anni di attesa: perché così tanto tempo

La tassonomia dei primati è una disciplina che avanza lentamente. Le scimmie urlatrici del genere Alouatta sono tra i mammiferi più rumorosi del pianeta — i loro richiami possono essere uditi a diversi chilometri di distanza — eppure riuscire a distinguere una specie dall’altra osservandole in campo è tutt’altro che semplice. Le differenze morfologiche tra popolazioni vicine possono essere sottili, e per decenni molte di queste varianti sono state raggruppate sotto etichette tassonomiche già esistenti.

Solo l’avanzamento delle tecniche di analisi genetica molecolare ha reso possibile ciò che l’osservazione diretta non riusciva a risolvere. Confrontando il materiale genetico di esemplari provenienti da aree diverse dell’Amazzonia, il team dell’Università di Salford ha rilevato divergenze sufficienti a giustificare la classificazione di due entità distinte. Non si tratta di una scoperta improvvisa: è il risultato di un lavoro sistematico di campionamento, sequenziamento e analisi comparativa che ha richiesto anni di ricerca sul campo e in laboratorio.

Chi sono Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis

Alouatta iroi, nota come Pantepui red howler, abita la porzione settentrionale dell’Amazzonia, con presenza documentata in Brasile, Guyana e nelle regioni limitrofe. Il nome scelto per questa specie ha un significato particolare: deriva da una parola della lingua Yanomami, il popolo indigeno che da secoli condivide questi territori con i primati della foresta. Una scelta che non è solo simbolica — riconosce il legame profondo tra le comunità locali e la fauna che le circonda, e il ruolo che la conoscenza tradizionale può svolgere anche nella ricerca scientifica.

Alouatta matogrossensis, la Mato Grosso red howler, prende invece il nome dallo stato brasiliano del Mato Grosso, area di transizione tra l’Amazzonia e il Cerrado, uno degli ecosistemi più minacciati del Sudamerica. Entrambe le specie appartengono al gruppo delle scimmie urlatrici rosse, caratterizzate dal manto rossastro e dall’apparato ioide ipertrofico che produce quei vocalizzi inconfondibili all’alba e al tramonto.

Cosa cambia con questa classificazione

Riconoscere una nuova specie non è un atto puramente accademico. Dal punto di vista della conservazione biologica, la distinzione tassonomica ha conseguenze concrete: una specie separata può ricevere una propria valutazione del rischio di estinzione, può essere inclusa in programmi di tutela specifici, può diventare oggetto di misure legali di protezione. Finché Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis erano considerate varianti di specie già note, le loro popolazioni non potevano essere monitorate né protette in modo indipendente.

→ Leggi anche: Operazione Cervo Italico: 17 esemplari trasferiti in Calabria per salvare la sottospecie dall'estinzione

La pubblicazione su Communications Biology — rivista ad accesso aperto del gruppo Nature — garantisce alla scoperta una visibilità immediata nella comunità scientifica internazionale. Il passo successivo, atteso nelle prossime valutazioni dell’IUCN, sarà l’assegnazione di uno status di conservazione a ciascuna delle due specie. Solo allora sarà possibile capire con quale urgenza la comunità scientifica e i governi coinvolti dovranno muoversi.

Il paradosso di scoprire una specie mentre la foresta scompare

C’è qualcosa di straniante nel celebrare una scoperta scientifica mentre l’habitat che la rende possibile continua a ridursi. L’Amazzonia brasiliana ha subito negli ultimi decenni pressioni enormi: deforestazione per uso agricolo, estrazione mineraria, infrastrutture. Il Mato Grosso — che dà il nome a una delle due nuove specie — è uno degli stati brasiliani con i tassi più elevati di conversione forestale.

Questo non significa che le due nuove specie di scimmie urlatrici amazzoniche siano necessariamente in pericolo immediato: le valutazioni ufficiali dello stato di conservazione non sono ancora disponibili. Ma la storia naturale insegna che le specie endemiche di aree ristrette, con popolazioni frammentate e habitat in contrazione, sono tra le più vulnerabili. Identificarle è il primo passo; capire quanti individui esistono, dove si concentrano e quali minacce affrontano è il lavoro che viene dopo.

Il valore della tassonomia nell’era della crisi della biodiversità

La scoperta di Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis arriva in un momento in cui la tassonomia — la scienza della classificazione degli organismi — è spesso sottovalutata rispetto ad altre discipline biologiche. Eppure senza un inventario accurato delle specie esistenti, qualsiasi strategia di conservazione rischia di essere costruita su basi fragili.

Si stima che la scienza abbia descritto formalmente meno della metà delle specie animali presenti sulla Terra. Nei grandi ecosistemi tropicali, come l’Amazzonia, la percentuale di specie ancora ignote alla scienza è probabilmente ancora più alta. In questo contesto, l’uso combinato di analisi del DNA, modelli di distribuzione geografica e lavoro sul campo sta accelerando il ritmo delle scoperte — ma anche evidenziando quanto sia urgente proteggere gli ecosistemi prima ancora di averne completato la catalogazione.

Per approfondire la ricerca originale è possibile consultare il comunicato ufficiale dell’Università di Salford, che riporta i dettagli dello studio e i riferimenti alla pubblicazione scientifica.

La storia di queste due nuove scimmie urlatrici amazzoniche è, in fondo, anche la storia di come la scienza continui a rivelare la complessità di un mondo che pensavamo di conoscere meglio di quanto non facciamo. Ottantaquattro anni tra una scoperta e l’altra: un intervallo che invita a chiedersi quante altre specie stiano aspettando, nelle foreste che restano, di essere finalmente riconosciute.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.