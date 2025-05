I prodotti di bellezza sono quelli che, molto spesso, pensiamo non essere utili o necessari durante il periodo estivo, a causa proprio del caldo. Ma in realtà, non è così.

Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta perfetta e ideale per il proprio make up, anche quando fuori ci sono 30° all’ombra: perché essere impeccabili e perfette non è una questione di temperatura.

Ciò che conta, però, è quello di sapere dove andare a cercare offerte di questo tipo. Quella che stiamo per proporti ora, davvero non ne puoi fare a meno.

Un kit solare che devi avere

I prodotti di bellezza, per la cura del corpo quanto anche dei propri capelli o, meglio ancora, per il make up, rappresentano un qualcosa al quale non si può rinunciare. Se pensiamo che, anche se fuori fa davvero caldo, le donne non si trucchino, stiamo pensando la cosa più sbagliata di questo mondo. Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta ideale, anche se fuori ci sono 30° all’ombra.

E, proprio per questo motivo, la primavera e l’estate rappresentano anche le stagioni delle offerte che non puoi di certo perdere, nello specifico quelle che sono in offerta nei negozi Sephora. Ed infatti, proprio per la tua estate, sono qui in offerta dei veri e propri kit di creme solari per la protezione della tua pelle.

Nello specifico, da Sephora, è in offerta la Summer Waterlover SPF50 Set della Biotherm. Si tratta di una crema con una protezione molto alta, con il 71% di formula biodegradabile e una confezione fatta con il 45% in meno di plastica.

È in offerta da Sephora

Il kit è composto da un latte corpo solare e da una crema dopo sole. Il latte corpo solare protegge la pelle dall’aggressione dei raggi UV e, grazie alla sua texture ultra fluida, aiuta a mantenere la pelle idratata. Fresco all’applicazione e fondente sulla pelle, il suo profumo delicato è un puro piacere. Ed è soprattutto resistente all’acqua.

La crema dopo sole, invece, illumina l’abbronzatura, la idrata e lascia la pelle morbida e deliziosamente perlata. Questo speciale quanto innovativo kit solare è in offerta, nei negozi Sephora, a soli 24€. È necessario sapere che la crema solare va applicata sempre prima di uscire, non solo per andare in spiaggia, ma quando sappiamo che la pelle avrà contatto e sarà esposta ai raggi solari.

La crema dopo sole, invece, va applicata dopo l’esposizione solare, prestando particolare attenzione a spalle e décolleté.