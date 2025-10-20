Legge 104 e agevolazioni per le persone con disabilità: tutte le novità in arrivo.

La Legge 104 rappresenta il riferimento principale in Italia per il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, garantendo diritti, integrazione sociale e strumenti concreti di assistenza. Con l’aggiornamento delle disposizioni normative, entrato in vigore recentemente, si consolidano e ampliano gli aiuti economici, semplificando al contempo l’accesso a molte delle agevolazioni previste.

Uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda l’introduzione di un bonus fino a 3.600 euro destinato all’assistenza domiciliare per i bambini con disabilità grave di età inferiore ai tre anni. Questa misura, erogata direttamente dall’INPS senza necessità di presentare l’ISEE, è pensata per supportare le famiglie in cui i genitori non possono garantire una presenza continuativa a causa di impegni lavorativi o altre necessità.

L’importo del bonus viene modulato in base alla gravità della disabilità e alle peculiari esigenze del minore, assicurando così un intervento personalizzato e proporzionato alle necessità reali della famiglia. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale dell’INPS, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE o CNS, e l’accredito avviene direttamente sul conto corrente del richiedente dopo l’approvazione.

La Legge 104 prevede ulteriori agevolazioni significative: Permessi lavorativi retribuiti: fino a tre giorni al mese per chi assiste familiari con disabilità grave, con priorità per il lavoro agile. Recenti pronunciamenti giurisprudenziali hanno chiarito che tali permessi possono essere utilizzati anche in orari serali e notturni, purché giustificati da esigenze certificate, e che il caregiver ha diritto a pause brevi per attività personali a scopo terapeutico o di benessere.

Agevolazioni fiscali: detrazioni per spese mediche, IVA agevolata al 4% su protesi e veicoli adattati, esenzione dal bollo auto e dalla tassa di concessione governativa per la telefonia mobile.

Posto auto riservato: rilascio gratuito del pass per invalidi, con possibilità di ottenere un parcheggio vicino al domicilio. Il panorama degli aiuti economici per le persone con disabilità nel 2025 si amplia ulteriormente con diverse misure integrative:

Bonus auto: detrazione del 19% fino a 18.075,99 euro sull’acquisto di veicoli adattati, con IVA agevolata e esenzione dal bollo e dal passaggio di proprietà, pensato per persone con disabilità motoria grave, visiva o psichica.

Bonus badanti: detrazione del 19% sulle spese per assistenza personale fino a 2.100 euro annui, con reddito familiare non superiore a 40.000 euro.

Bonus assicurazioni: detrazione del 19% per polizze che coprono morte o invalidità permanente superiore al 5%, riservata a redditi fino a 120.000 euro.

Agevolazioni sulle eredità: per persone con disabilità grave, l’imposta di successione si applica solo sulla quota che eccede 1,5 milioni di euro.

Pensioni per invalidi civili: accessibili a chi ha ridotta capacità lavorativa almeno del 74%, con importi fino a circa 17.920 euro annui in caso di inabilità totale.

Esenzione dal ticket sanitario: valida per invalidi civili al 100%, ciechi e sordomuti, con durata illimitata per la massima invalidità.