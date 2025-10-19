Il Governo ha introdotto un nuovo sostegno economico: il Bonus Bollette da 200 euro, destinato a ridurre la spesa per l’energia elettrica.

Il Bonus Bollette 2025 prevede uno sconto di 1,64 euro al giorno applicato direttamente in bolletta elettrica, valido dal 1° aprile fino al 31 luglio 2025.

Questo aiuto è rivolto a milioni di famiglie italiane con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, con l’obiettivo di mitigare l’impatto del caro energia.

Bonus Bollette, per ricevere in automatico i 200 euro devi rispettare questa regola

Chi può ricevere il bonus automaticamente? Secondo le disposizioni approvate, le famiglie che già usufruiscono del bonus sociale luce – ossia con un ISEE inferiore a 9.530 euro all’anno o nuclei familiari numerosi (almeno quattro figli a carico) con un ISEE inferiore a 20.000 euro – non dovranno presentare alcuna domanda.

Il nuovo sconto sarà infatti applicato automaticamente in aggiunta al bonus ordinario, senza ulteriori adempimenti. Al contrario, chi ha un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro dovrà aggiornare la propria situazione economica presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio di un ISEE valido e quindi richiedere il bonus.

Per coloro che non rientrano nella fascia automatica, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sta definendo le modalità operative per presentare la domanda. L’erogazione del bonus sarà vincolata alla verifica dei requisiti da parte degli enti incaricati e, una volta confermata l’idoneità, lo sconto sarà applicato direttamente in bolletta.

Gli esperti del CAF raccomandano di preparare con attenzione la documentazione necessaria per l’aggiornamento dell’ISEE e di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali relative ai tempi e alle modalità di richiesta. Questo è un passaggio cruciale per evitare di perdere un beneficio che può alleggerire significativamente la spesa energetica domestica.

Per chi ha diritto al bonus automatico, l’erogazione è iniziata ad aprile e proseguirà fino a fine luglio 2025. Per gli altri beneficiari, invece, sarà necessario attendere le indicazioni ufficiali che l’ARERA dovrebbe pubblicare a breve.

Il Bonus da 200 euro si inserisce in un quadro più ampio di interventi previsti dal Decreto Bollette, che include anche contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e il potenziamento degli incentivi per le famiglie in difficoltà economica. Queste iniziative rappresentano un tentativo di contenere il peso crescente dei costi dell’energia, che continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari italiani.

I cittadini sono quindi invitati a non sottovalutare l’importanza di aggiornare tempestivamente la propria posizione ISEE e di rimanere informati sulle novità normative, per poter beneficiare di tutti gli aiuti disponibili.

In definitiva, il Bonus Bollette rappresenta uno strumento concreto per sostenere le famiglie italiane nel difficile contesto economico attuale, ma la sua fruizione dipende dal rispetto di precise condizioni amministrative e dalla tempestività nell’aggiornamento della documentazione fiscale. Gli esperti del CAF rimangono a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti, affinché nessuno rimanga escluso da questo importante sostegno.