Il Governo ha confermato l’erogazione di un sostegno economico: il bonus bollette da 600 euro.

Con l’arrivo della stagione fredda, l’utilizzo di riscaldamenti, caldaie e elettrodomestici aumenta in modo considerevole, determinando una crescita delle spese per luce e gas. Per fronteggiare questa situazione, il Governo ha strutturato un sostegno annuo di 600 euro, erogato in quattro tranche trimestrali da circa 150 euro ciascuna.

Il bonus non richiede una domanda esplicita da parte dei cittadini, poiché l’accesso è automatico e viene gestito direttamente dall’INPS. L’ente previdenziale incrocia i dati relativi all’ISEE aggiornato per individuare i beneficiari e attivare l’erogazione del contributo tramite sconti direttamente in fattura.

Arrivano 600 euro per pagare le bollette di ottobre, devi aggiornare l’ISEE per riceverli

È quindi fondamentale che i nuclei familiari mantengano aggiornato il proprio ISEE, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte nel 2025: alcune forme di risparmio finanziario, come titoli di Stato, libretti postali e buoni fruttiferi fino a un valore di 50.000 euro, sono infatti escluse dal calcolo del patrimonio mobiliare, garantendo una valutazione più equa della situazione economica.

Le soglie ISEE per accedere al bonus sono stabilite in:

– 9.530 euro per le famiglie con meno di quattro figli a carico;

– 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

A queste condizioni si aggiunge un bonus straordinario di 200 euro per il 2025, cumulabile con i tradizionali bonus sociali per luce e gas, destinato a famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Tale intervento è stato pensato per fornire un ulteriore sollievo economico in un contesto di persistenti aumenti dei prezzi energetici.

Il Governo Meloni ha rivolto particolare attenzione al settore energetico e alle fasce più fragili della popolazione. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha assunto un ruolo chiave nella gestione della crisi, coordinando la cabina di regia per la sicurezza energetica e promuovendo iniziative come il decreto siccità, volto a ottimizzare l’uso delle risorse idriche.

Oltre al bonus bollette, il Governo ha introdotto altre forme di sostegno sociale, come il recente contributo per la psicoterapia destinato a persone in difficoltà psicologica, anch’esso legato all’aggiornamento dell’ISEE e con scadenze precise per la presentazione delle domande. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’Esecutivo nel contrastare le disuguaglianze e nel garantire un aiuto concreto ai cittadini più bisognosi.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento principale per la valutazione delle condizioni economiche delle famiglie italiane e per l’accesso a numerose prestazioni sociali, incluso il bonus bollette.

Per evitare di perdere il diritto al contributo, è indispensabile aggiornare tempestivamente l’ISEE, soprattutto considerando le novità normative del 2025 che escludono dal patrimonio mobiliare alcune forme di risparmio fino a 50.000 euro.