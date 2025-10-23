Nei vecchi scatoloni delle abitazioni si nascondono spesso sorprese di grande valore. Tra questi, un libro che ha segnato l’infanzia di molti.

Si tratta de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Questo capolavoro della letteratura italiana non è soltanto un classico per bambini, ma un vero e proprio tesoro per collezionisti, con edizioni storiche valutate fino a 30 mila euro.

L’opera di Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo Carlo Collodi, venne pubblicata inizialmente a puntate nel 1881 sul “Giornale per i bambini” e poi raccolta in volume nel 1883. Quest’ultima edizione, stampata dalla Libreria Editrice Felice Paggi a Firenze e arricchita dalle illustrazioni di Enrico Mazzanti, rappresenta la prima forma definitiva del romanzo. Fu proprio questa versione cartacea a segnare il successo internazionale di Pinocchio, diventando un simbolo della cultura italiana.

Non è solo un libro per bambini, oggi vale addirittura 30mila euro: ce l’hai a casa sicuro

L’edizione del 1883 è particolarmente pregiata perché presenta 62 illustrazioni originali e una carta sottile, scelta sia per le pagine interne sia per la copertina. Ne furono stampate solo 3000 copie, molte delle quali sono andate perse o rovinate dall’usura del tempo, motivo per cui gli esemplari in buono stato hanno oggi un valore straordinario.

Nonostante la fama globale del personaggio di Pinocchio, l’edizione originale del 1883 è un oggetto raro e molto ambito nel mercato delle edizioni rare. Il suo valore varia in base alle condizioni di conservazione: un esemplare in stato discreto può essere valutato tra i 4.000 e i 5.000 euro, mentre una copia integra e perfettamente conservata può superare la cifra di 30.000 euro.

Questa valutazione testimonia non solo l’importanza letteraria e culturale dell’opera, ma anche il ruolo di vero e proprio gioiello tipografico che riveste questa edizione. Gli esperti sottolineano come la storia di Pinocchio, un burattino di legno che si trasforma in bambino vero attraverso una serie di avventure cariche di simbolismi, abbia da sempre affascinato lettori di tutte le età e culture, tradotta oggi in oltre 240 lingue.

Nato a Firenze nel 1826, Carlo Collodi scrisse inizialmente la storia di Pinocchio senza grande entusiasmo, ma la rielaborazione e la pubblicazione in volume nel 1883 sancirono la nascita di un classico immortale. Il romanzo è ambientato nella Toscana della seconda metà dell’Ottocento e riflette con profondità le dinamiche sociali e i valori morali dell’epoca. Non è dunque solo una fiaba per bambini, ma una riflessione sulla crescita, sull’identità e sulla natura umana.

Le illustrazioni di Enrico Mazzanti, primo illustratore della storia, contribuiscono a rendere questa edizione un autentico pezzo da collezione, con un’importanza storica che va oltre la letteratura. La sua arte ha accompagnato e arricchito la narrazione, rendendo il volume un riferimento imprescindibile per studiosi e appassionati.