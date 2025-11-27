Eliminare la cellulite non è sempre così semplice, se non ci siamo ancora riusciti, però, forse non abbiamo praticato lo sport giusto. Ecco quali sono quelli più efficaci.

Curare la propria immagine piace a tutti, anche a chi fatica ad ammetterlo, ben sapendo come da questa possano dipendere molti dei giudizi che riceviamo, anche in ambito lavorativo. Non solo, se ci guardiamo allo specchio e amiamo quello che possiamo vedere ci sentiamo certamente meglio e siamo portati a dare il massimo in ogni ambito della nostra quotidianità. Nonostante gli sforzi di molti, però, può esserci un problema comune a molte donne, ma difficile da risolvere del tutto, ovvero la cellulite, che compare principalmente sulle gambe.

La pelle a buccia d’arancia, altro modo in cui possiamo definirla, può portare a tanti complessi, al punto tale da voler evitare a mettersi in costume o addirittura a sentirsi a disagio quando ci si deve mostrare al partner. In genere questa può essere frutto di un’alimentazione sbagliata e della scarsa ritenzione idrica, anche se non sempre si riesce a risolvere nemmeno modificando quello che mangiamo. Se si vuole risolvere davvero è il momento di mettere da parte la vita sedentaria e iniziare a praticare sport, ma è bene scegliere quelli che sono davvero efficaci.

Fai sport e puoi dire addio alla cellulite

Fare attività fisica è importante, lo sappiamo bene, con ogni probabilità ci è stato ripetuto decine di volte, sia per la nostra muscolatura, sia perché essere sedentari può portare a diversi disturbi. In realtà, questo può consentire anche di ottenere un beneficio importante a cui tanti aspirano, anche se forse non pensavano potesse garantire anche questo effetto, ovvero eliminare la cellulite.

Tutto questo può essere possibile, però, se sceegliamo con cognizione il tipo di sport più adatto, solo in questo modo potremo notare un calo effettivo della ritenzione idrica. I più pigri, convinti di non farcela, possono stare tranquilli, non servono grossi sforzi come quelli che sono chiamati a fare gli atleti per tenersi in forma, basta semplicemente programmare nell’arco della settimana una serie di sedute della durata di due ore e mezza, da diluire come si preferisce in base ai propri impegni. Sono sufficienti esercizi muscolari anche a bassa intensità, come una camminata veloce, ma anche andare in bicicletta o nuotare per 30-40 minuti almeno 2-3 volte la settimana.

Gli appassionati di sport acquatici in modo particolare possono essere considerati tra i più fortunati, difficilmente accumuleranno la cellulite, innanzitutto perché i movimenti aiuteranno la circolazione (l’acqua è in grado di massaggiare), ma soprattutto si consumeranno calorie senza per questo fare grandi sacrifici a tavola.

Una volta conclusa l’attività, è comunque raccomandabile fare sempre stretching, oltre a fare esercizi tenendo le gambe in alto, così da sollecitare le vene e far fuoriuscire le tossine accumulate. Se si vogliono eliminare i liquidi presenti sulle gambe la corsa può essere un’ottima soluzione, ma chi non l’ha mai praticata prima dovrebbe aumentare il minutaggio solo in modo graduale.

A questo potremmo poi affiancare un massaggio drenante la mattina appena svegli e la sera prima di andare a dormire, oltre a un integratore disintossicante. Evitare gli accessi nell’alimentazione può essere però evidentemente altrettanto essenziale, meglio ridurre le quantità per i fritti e i cibi troppo zuccherati.