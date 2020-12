Nissan Leaf MY20: più connettività e sicurezza

Fonte immagine: Nissan

Nissan lancia Leaf MY20, versione aggiornata della Foglia con particolare attenzione sulla connettività a bordo e la sicurezza alla guida.

Parliamo di: Nissan Leaf

Nissan Leaf MY20 si preannuncia come una versione ancora più ricca di connettività e votata alla sicurezza. Stando alle anticipazioni diffuse dalla casa auto giapponese la “foglia” punta a ridefinire quelli che sono gli standard attuali per le auto elettriche. Un progetto ambizioso, che guarda con decisione alla tecnologia Wi-Fi e all’assistenza durante la guida.

Nissan Leaf MY20, connettività

La tecnologia Wi-Fi sarà al servizio del guidatore e degli altri passeggeri. Un hot-spot sarà sempre disponibile grazie alla collaborazione con Orange: saranno quattro i possibili piani a disposizione (per l’Italia il servizio sarà attivo a partire da giugno 2021).

Nissan ha assicurato che la connessione risulterà stabile e veloce, tanto da consentire anche lo streaming video per intrattenere i passeggeri (soprattutto i più piccoli) o l’utilizzo intensivo a scopo lavorativo.

Sicurezza e assistenza alla guida

La nuova Nissan Leaf MY20 sarà dotata di Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, che permetterà inoltre di attivare i freni e riportare in carreggiata la vettura in caso di potenziale pericolo. Il sistema sarà di serie per tutte le versioni. Discorso valido anche per lo Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori, che punta a favorire le manovre grazie a uno schermo LCD integrato nello specchietto retrovisore.

Ulteriori novità tecnologiche per quanto riguarda gestione e monitoraggio saranno disponibili all’interno dell’app per smartphone NissanConnect Services. Per quanto riguarda il prezzo, al netto degli incentivi statali la versione Acenta (con batteria da 40 kWh) parte da 21.800 euro (o 159 euro al mese). Disponibile anche la nuova colorazione Gray. Helen Perry, Head of Electric Vehicle – Electric Passengers Car di Nissan Europa: