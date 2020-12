Auto elettriche, ecco i 5 modelli per il 2021

Fonte immagine: Unsplash

Auto elettriche, anche il 2021 si confermerà l'anno della mobilità sostenibile: ecco cinque modelli da tenere d'occhio per l'Italia.

Il settore delle auto elettriche ha toccato nel 2020 dei livelli record. Mai come in quest’anno, e nonostante la pandemia da coronavirus, i cittadini hanno manifestato interesse per la mobilità sostenibile. Soprattutto in Europa, dove le vetture elettriche stanno conquistando delle quote davvero importanti del market share, grazie anche agli incentivi voluti dalle varie nazioni del Vecchio Continente e da una maggiore disponibilità di colonnine di ricarica. Ma quali sono i modelli da tenere d’occhio per il 2021 ormai alle porte?

Ormai quasi tutti i produttori di automobili hanno deciso di lanciarsi senza remore nel settore della mobilità elettrica, proponendo sia utilitarie che vetture di lusso. E alcuni di questi hanno già abbozzato delle precise timeline per l’abbandono definitivo dei motori termici, un traguardo che probabilmente verrà raggiunto entro il 2030. Di seguito, 5 vetture che potrebbero vincere sul mercato nel corso del 2021.

Auto elettriche: 5 auto per il 2021

Le auto elettriche stanno sempre più diventano il desiderio più ambito dagli italiani, grazie a tante novità proprio introdotte nell’ultimo anno. Non solo i modelli oggi disponibile nelle concessionarie garantiscono un’autonomia di carica più che generosa, così da allontanare il timore di ritrovarsi senza carica in mezzo al nulla, ma si abbassano anche i listini.

Così queste vetture diventano sempre più accessibili a tutti gli utenti, tuttavia per una perfetta parità bisognerà attendere ancora qualche tempo. Secondo gli esperti le auto elettriche costeranno quanto benzina e diesel a partire dal 2024.

Per il 2021 ormai alle porte, sono cinque i modelli che potrebbero piazzarsi come veri e propri best seller sullo Stivale: