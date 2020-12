Toyota, nuovo Crossover per il debutto della piattaforma e-TNGA

Fonte immagine: Toyota

Sarà un SUV Crossover il veicolo di lancio per la nuova piattaforma e-TNGA, scelta da Toyota per le sue future auto elettriche.

Toyota lancia la nuova piattaforma e-TNGA con cui sbarcherà su larga scala nel segmento delle auto elettriche. Secondo i piani annunciati dalla casa automobilistica giapponese lo farà con SUV Crossover, che per caratteristiche dovrebbe ricordare il RAV4.

Il primo modello dotato di piattaforma e-TNGA sarà un SUV e si tratterà di un veicolo elettrico “nativo”, disegnato quindi per essere una zero emissioni. Il suo debutto ufficiale potrebbe avvenire già nell’estate del 2021, anche per l’Italia, anticipando quelle che sono le mosse del costruttore nipponico.

Non ancora diffuse le informazioni relative a quello che sarà il prezzo di listino o le caratteristiche tecniche della vettura, tranne una certa somiglianza “fisica” con il sopracitato RAV4. Per il resto si ipotizza la presenza di un doppio motore elettrico e di un pacco batterie modulare, per adattare il veicolo alle diverse esigenze in termini di prestazioni.

Toyota piattaforma e-TNGA

Toyota, svolta verso le auto elettriche

Secondo quanto annunciato da Toyota da qui partirà l’avanzata delle zero emissioni nel listino della casa giapponese, che entro il 2025 sarà composto per il 60% proprio da auto elettriche.

Altra nota di rilievo la quasi totale esclusione delle vetture non elettrificate, che scenderanno al 10% del totale. Avanguardia di questo nuovo corso saranno le vetture di grandezza “media”, mentre per le citycar come potrebbe essere un’ipotetica Toyota Yaris Electric si dovrà attendere ancora un po’.

Una svolta “epocale” per la casa automobilistica giapponese, da sempre in prima fila nella promozione delle motorizzazioni ibride. Non fanno eccezione su questo fronte RAV4 Hybrid e Yaris Hybrid, entrambe lanciate sul finire del 2019.