Mobilità sostenibile: solo auto elettriche in Francia dal 2040

Fonte immagine: Renault

La Francia accelera i tempi e stabilisce che dal 2040 non possano più essere vendute auto dotate di motore termico tradizionale.

La Francia punta senza mezzi termini verso una vera e propria rivoluzione green. Alcune settimana fa, l’Assemblea Nazionale, a maggioranza, ha deciso di anticipare al 2040 lo stop alla vendita delle auto dotate di motore tradizionale alimentato a benzina, diesel, GPL e metano. Incertezza solamente per la sorte delle ibride. Dal 2040, dunque, potranno essere vendute solamente auto elettriche.

Una decisione importante, di largo respiro, ma che evidenzia chiaramente gli obiettivi dei francesi in tema di mobilità. La Francia punta al traguardo delle “zero emissioni” e lo fa ponendo sul piatto una data sufficientemente lontana nel tempo per dare alle case automobilistiche il tempo di organizzarsi, ma non così distante da permettere ai costruttori di sedersi. Da capire solo cosa succederà al parco già circolante, se cioè le auto tradizionali potranno continuare a muoversi o se si assisterà ad uno stop. Su questo tema il legislatore non ha dato un’indicazione chiara se non che entro il 2050 l’obiettivo è di puntare verso un trasporto terrestre a zero emissioni.

La Francia è da sempre molto sensibile ai temi della mobilità elettrica e questa nuova votazione che anticipa i tempi dello stop alla vendita delle auto tradizionali fa capire come il dibattito politico in seno al Paese sia attento a queste tematiche ecologiche.

Una decisione che avrà sicuramente importanti riflessi anche a livello europeo. Nel frattempo i costruttori di auto francesi stanno dimostrando la loro voglia di elettrico. Renault ha da poco presentato la terza generazione della Zoe, mentre Peugeot ha tolto i veli sulla piccola e-208 e sul crossover e-2008. Tre novità che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.