Mindful running: cos’è e quali benefici apporta

Il mindful running è un approccio alla corsa che integra consapevolezza mentale e movimento fisico. Focalizzandosi sulla respirazione, sul movimento del corpo e sull'ambiente circostante, promuove uno stato di presenza mentale durante l'attività fisica. I benefici includono la riduzione dello stress, miglioramenti nella resistenza e una maggiore consapevolezza corporea. Questa pratica non solo migliora la salute fisica, ma contribuisce anche al benessere mentale.

Correre, da sempre sinonimo di movimento fisico, sta guadagnando una nuova dimensione con l’approccio del mindful running. Questa pratica, che fonde la corsa con la consapevolezza mentale, offre a chi la metta in atto un percorso verso il benessere olistico. Sappiamo che il concetto di consapevolezza risiede nell’arte e nella pratica di prestare attenzione. Ma come applicarlo alla corsa? E quali sono i benefici dei quali è possibile beneficiare? Lo approfondiamo di seguito.

Fonte: Pexels

Cos’è il mindful running

Il mindful running è una modalità di corsa che si concentra sull’esperienza del momento presente: abbraccia la consapevolezza mentale durante l’attività fisica. A differenza della corsa tradizionale, dove l’attenzione è generalmente incentrata solo sul raggiungimento di obiettivi di prestazione, il mindful running incoraggia ad immergersi nei dettagli dell’esperienza, dalla respirazione al contatto dei piedi con il terreno. L’obiettivo di questa tipologia di corsa consiste nell’entrare in

contatto con il proprio corpo, nell’ascoltarne messaggi e segnali e nello scoprirne le potenzialità. Oltre a migliorare le proprie capacità di adattamento.

Mindful running, come funziona

Il mindful running inizia con l’attenzione sulla respirazione. Consapevoli del proprio ritmo respiratorio, si inizia a sincronizzare il respiro con il passo, creando una connessione più profonda tra mente e corpo. Mentre si corre, poi, si presta attenzione al movimento del corpo: sentire i muscoli in azione, percepire il contatto con il suolo e osservare la propria postura contribuiscono a sviluppare una maggiore consapevolezza. Infine, immergendosi nel momento presente, si cerca di lasciare andare le aspettative. Accettare la propria condizione fisica del momento senza giudizio è, insomma, parte integrante della pratica.

Fonte: Pexels

Mindful running, benefici fisici e mentali

Come è ovvio dedurre, i benefici del mindful running sono sia di natura fisica che mentale, e comprendono quelli derivanti dalla corsa (attività fisica) e quelli provenienti dalla meditazione. Tale pratica comporta una riduzione dello stress dovuta principalmente all’attenzione consapevole, ovvero alla concentrazione sul respiro e sul movimento, che aiutano a distogliere la mente da pensieri e preoccupazioni. Favorisce anche un miglioramento della resistenza grazie alla predilezione di un’andatura più equilibrata e una postura migliore. Infine, riconoscendo i segnali di tensione e di affaticamento che il corpo ci lancia, riduce il rischio di infortuni.

Dal punto di vista mentale, ancora, il mindful running può migliorare la concentrazione e la gestione delle emozioni. La corsa diventa, così, uno spazio per elaborare pensieri e sentimenti, e per giungere pian piano ad un equilibrio emotivo. Infine, aiuta a costruire una connessione più profonda con il proprio corpo. Uno studio del 2016 intitolato “MAP training: combining meditation and aerobic exercise reduces depression and rumination while enhancing synchronized brain activity” e pubblicato su Translational Psychiatry ha dimostrato come la combinazione della meditazione diretta con la corsa (o la camminata) abbia ridotto i sintomi della depressione del 40% nei partecipanti depressi.

In conclusione, il mindful running rappresenta un’evoluzione della corsa, che diventa un’esperienza più profonda e significativa. Unendo corpo e mente, questa pratica offre benefici che vanno ben oltre il miglioramento delle proprie prestazioni fisiche o la mera perdita di peso. Concedersi il lusso di correre consapevolmente non solo potenzia la salute fisica, ma arricchisce anche la mente e contribuisce ad un benessere totale.

FONTI: