Fare sport senza inquinare l'ambiente è un atto di amore per il nostro pianeta e per la natura che ci accoglie, ma quali sono gli sport più sostenibili? dalla corsa al plogging, passando per l'orienteering, ecco come allenarsi per costruire un futuro più verde.

Quali sono gli sport più sostenibili, da svolgere immersi nell’ambiente naturale, tra parchi, spiagge e boschi? Quando pensiamo all’allenamento, quasi automaticamente ci viene in mente una palestra piena zeppa di attrezzi, manubri, tappetini, cyclette e mille altri accessori per allenare ogni muscolo del nostro corpo.

Eppure, molti di questi accessori potrebbero avere un impatto non indifferente sull’ambiente. Si pensi anche semplicemente all’inquinamento causato dal processo di produzione di un tapis roulant o di un’ellittica.

Che fare quindi? Dovremmo forse rinunciare al nostro workout? Certo che no!

Allenarsi è essenziale per mantenersi in forma, proprio come lo è seguire un’alimentazione sana e bilanciata. Ma così come possiamo scegliere dei cibi “sostenibili” e prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente che ci accoglie, possiamo anche scegliere di allenarci in modo sostenibile, optando per workout che non richiedano particolari attrezzature e che non danneggino l’ambiente, né durante il processo di produzione, né durante il loro utilizzo.

E allora, per chi desidera abbracciare uno stile di vita davvero green, scopriamo come coniugare sport e sostenibilità ambientale.

Quali sono gli sport più sostenibili?

Fonte: iStock

In linea di massima, gli sport sostenibili sono tutti quelli che comportano un ridotto impiego di risorse naturali e che non inquinano l’ambiente. Per fare qualche esempio, tra gli allenamenti meno inquinanti possiamo senz’altro annoverare:

Corsa e camminata : queste due attività non richiedono quasi alcun tipo di accessorio (fatta eccezione per un buon paio di scarpe da tennis). Puoi svolgerle ovunque ed hanno un impatto ambientale pressoché nullo.

: queste due attività non richiedono quasi alcun tipo di accessorio (fatta eccezione per un buon paio di scarpe da tennis). Puoi svolgerle ovunque ed hanno un impatto ambientale pressoché nullo. Il ciclismo : la bici è infatti il mezzo di trasporto più ecologico che esista al mondo, dopo i nostri piedi

: la bici è infatti il mezzo di trasporto più ecologico che esista al mondo, dopo i nostri piedi Il plogging, ovvero un’attività che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti abbandonati per strada o in mezzo alla naturale

L’ escursionismo : grazie a questa attività, non solo ti manterrai in forma e in salute, ma potrai esplorare sentieri nuovi e scoprire le meraviglie naturali del nostro mondo

: grazie a questa attività, non solo ti manterrai in forma e in salute, ma potrai esplorare sentieri nuovi e scoprire le meraviglie naturali del nostro mondo Sport acquatici all’aperto : oltre al nuoto, potresti praticare il canottaggio o il kayak, o fare delle gite in barca a vela.

: oltre al nuoto, potresti praticare il canottaggio o il kayak, o fare delle gite in barca a vela. Lo yoga, il pilates e il Tai chi: queste attività non richiedono particolari accessori o attrezzature, promuovono il benessere fisico e interiore, ed hanno un basso impatto sull’ambiente.

L’orienteering: si tratta di un tipo di sport da svolgere in ambiente naturale e all’aria aperta. L’orienteering mira a potenziare le capacità di orientamento di un individuo, coniugando l’esplorazione a una buona dose di attività fisica in mezzo alla natura.

Come fare sport in modo sostenibile?

Questi sono solo alcuni degli sport sostenibili che potresti praticare per migliorare la tua salute senza danneggiare il nostro Pianeta.

Per chi si chiedesse come fare sport in modo sostenibile, per ridurre ulteriormente il nostro impatto sull’ambiente facciamo attenzione a non lasciare rifiuti in giro, ma anzi, cerchiamo di lasciare un’impronta positiva raccogliendo carte e bottigliette che troviamo per terra durante le nostre passeggiate o corse all’aperto.

E non dimentichiamo di idratarci durante l’allenamento, utilizzando una borraccia al posto delle classiche bottigliette di plastica usa e getta. Ogni piccolo passo è importante nel percorso verso la sostenibilità ambientale.

E a questo punto, non ci rimane che augurare a tutti un buon allenamento!