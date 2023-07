Perché dovresti fare 10 mila passi al giorno per perdere peso

Il conteggio dei 10 mila passi al giorno non è casuale, ma è un numero che evidenzia alcuni effetti benefici. Di fatti, il sistema cardiovascolare ne trae giovamento, ma anche la forma, in quanto muoversi in modo regolare aiuta a dimagrire. Si bruciano infatti calorie, si stimola il metabolismo e si affina la figura, con somma gioia anche della bilancia che mostrerà i progressi.

La soglia fatidica dei 10 mila passi al giorno per perdere peso si basa su un conteggio non del tutto preciso, ma questo non significa che sia inefficiente. Le ricerche mediche sono infatti concordi nell’affermare che la camminata regolare porti benefici alla salute. Ma sia anche un ottimo modo per affinare la figura e tornare in forma.

Il tasto dolente è che non ci sono numeri esatti che possano garantirci la perdita di peso che vorremmo, ma solo un criterio di fondo che potrebbe confonderci. Di fatti, la base su cui si poggia la teoria dei 10 mila passi per dimagrire, parte da alcuni dati e conti sommari.

Ci spieghiamo: mezzo chilo di grasso equivale a 3500 calorie, la stima approssimativa del dispendio calorico di una settimana di camminata a 10 mila passi. In poche parole, si ritiene che ogni giorno possano spendersi circa 500 Kcal per diecimila passi. E così, poco alla volta e in modo regolare, bruciare gli accumuli lipidici del corpo.

Ma il calcolo non tiene conto di peso e altezza dei soggetti, del loro metabolismo di base, del fatto che associno a questa attività, una dieta ipocalorica equilibrata. Di sicuro passeggiare ogni giorno è un toccasana per salute e forma, ma può favorire il dimagrimento solo in un regime alimentare corretto e, da ricordare, in modo diverso a seconda del soggetto.

Quanto si dimagrisce con 10000 passi al giorno

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: il dimagrimento non passa solo attraverso la quotidiana attività fisica e i 10 mila passi al giorno non sono miracolosi. Un soggetto che però associa il movimento regolare ad una dieta ipocalorica controllata, può vedere, nel corso dei mesi, un notevole miglioramento della forma.

Il nostro obiettivo, se vogliamo perdere chili di troppo, è puntare al deficit calorico, ossia a bruciare più calorie di quelle che servono al corpo per funzionare ogni giorno. Ma anche a consumarne di meno a tavola, meglio se optando per alimenti sani e genuini.

Va anche ricordato che, quando facciamo attività fisica, il peso di base influisce sul conteggio calorico bruciato: chi pesa di più brucia anche di più, in media. Il conteggio delle 3500 calorie a settimana, per dire, è una stima generale su un soggetto di circa 80 Kg, ma essere più leggeri o più pesanti modifica questo calcolo.

Ma non solo, anche la velocità e il ritmo hanno importanza, perché una maggiore frequenza cardiaca è associata ad un maggiore dispendio energetico e, di conseguenza, un più veloce raggiungimento degli obiettivi.

Quante calorie si consumano con 10000 passi al giorno

Lo ripetiamo, la stima delle calorie bruciate con 10 mila passi di allenamento, dipende dalle condizioni e dal peso da cui un soggetto parte. Se teniamo per buono il calcolo approssimativo citato, per una persona di circa 80 chili, le calorie bruciate per diecimila passi sarebbero 500, che diventano 3500 in una settimana di allenamento.

Quanto tempo ci vuole per fare 10 mila passi

Non è semplice fare un calcolo in questo caso, perché tutto dipende da ritmo e velocità che una persona mette nella sua sessione di allenamento. Se consideriamo circa 3,5 Km/h, in media serviranno un paio di ore per completare il ciclo e arrivare ai 10 mila passi. Ma rallentare o accelerare, va da sé, modificano questo conto.

10 mila passi quanti km sono

Di nuovo, non è una stima semplice, in quanto una persona alta 170 cm ha una falcata diversa rispetto ad una di 150 cm e coprirà una distanza maggiore di questa. Per capirci, la prima, ad una velocità normale, si attesterà sui 7,7 Km, la seconda invece sui 7,3 Km. In media, si considerano 8 chilometri, in caso di camminata veloce.

