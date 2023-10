Miltonia: cura e coltivazione

L’orchidea Miltonia è una pianta molto decorativa, perfetta per portare una pennellata di colore in casa. Come ogni altra pianta, anche questa varietà ha però delle esigenze ben precise. Nella cura e coltivazione della Miltonia, bisogna considerare la giusta posizione, l’illuminazione e l’umidità ideali per il suo sviluppo.

Fonte immagine: Pixabay

Con i suoi grandi fiori colorati e il suo profumo leggero e delicato, l’Orchidea Miltonia è considerata una delle piante più apprezzate dagli amanti del giardinaggio, ma come prendersene cura e quali sono i trucchi per una corretta coltivazione di questa piccola opera d’arte della natura?

Se anche tu hai un debole per le orchidee, quasi certamente conoscerai le Miltonia.

In effetti, si tratta di una delle varietà maggiormente reperibili in commercio, ed è anche una delle piante più acquistate, complici il prezzo accessibile (il costo di un’orchidea Miltonia è di circa 20 euro) e le sue variopinte fioriture multicolore.

In questo articolo scopriremo quali sono le caratteristiche dell’Orchidea Miltonia e come prendersi cura della pianta in modo corretto.

Che pianta è la Miltonia?

Come le altre splendide orchidee, anche la Miltonia fa parte della famiglia delle Orchidaceae. Questa particolare varietà proviene dall’America del sud, e include circa 20 specie differenti, riconducibili essenzialmente a 2 famiglie, quella delle Miltonia provenienti dal Brasile e le Miltoniopsis, che invece arrivano dalla Colombia e dal Perù.

La differenza tra Miltonia e Miltoniopsis salta immediatamente all’occhio sin dal primo sguardo: le prime si adornano infatti dei loro grandi fiori a forma di stella e di colore verdastro, punteggiati da macchie porpora o marroni. Le Miltoniopsis, invece, si presentano con grandi fiori molto simili a viole del pensiero (tanto che la pianta è anche nota con il nome di “orchidea pansè”), il cui colore va dal bianco al viola.

In questo spazio “verde” ci dedicheremo alla cura e alla coltivazione della Miltonia brasiliana. Le due diverse varietà di orchidee, infatti, richiedono attenzioni leggermente differenti.

Orchidea Miltonia: cura e coltivazione della pianta

Fonte: Pixabay

Partiamo da un presupposto: sebbene sia una delle piante preferite dagli amanti dei fiori, la Miltonia potrebbe rivelarsi un osso duro da coltivare. La coltivazione e la cura della pianta, infatti, non è semplicissima. Bisogna dedicare le giuste attenzioni a questo fiore colorato. Ecco, dunque, come si cura l’orchidea Miltonia.

Posizione

Questi tipi di orchidee prediligono gli ambienti arieggiati e luminosi. Ma bada bene: la miltonia non ama il sole diretto, per cui la posizione ideale dovrebbe essere sul davanzale di una finestra con una tenda bianca che possa filtrare i raggi solari.

La stanza dovrebbe avere una temperatura media che va dai 16 ai 25 gradi al massimo, e non dovrebbe scendere al di sotto dei 10 gradi.

La scelta del terreno

Il terriccio adatto per l’orchidea Miltonia dovrebbe essere composto da corteccia tritata e torba, o per comodità potresti scegliere semplicemente un terriccio specifico per orchidee. Tieni a mente che l’orchidea Miltonia necessita di un rinvaso almeno una volta ogni 1-2 anni.

Inoltre, nei mesi che vanno dall’inizio della primavera fino all’inizio dell’autunno, potresti utilizzare un buon fertilizzante per Orchidee, per nutrire la pianta e favorire un rigoglioso sviluppo.

Come si annaffia la Miltonia?

Questa varietà di orchidea richiede molta acqua, ma attenzione: evita di lasciare dei ristagni idrici (no all’acqua nel sottovaso), che potrebbero danneggiarne le delicate radici.

Per garantire il corretto grado di umidità (che non dovrebbe essere mai inferiore del 65%), invece, bisognerà nebulizzare la pianta con dell’acqua distillata. Tieni a mente che, nel loro habitat naturale, le Miltonia prosperano ai piedi di alberi ricoperti da un tappeto di muschio.

Minacce e nemici naturali

Questa varietà di orchidea è piuttosto resistente, ma anche la Miltonia potrebbe subire gli attacchi di parassiti come afidi, cocciniglie o ragno rosso. In casi del genere, è opportuno procedere con appositi prodotti e rimedi naturali mirati.

Se la tua Miltonia dovesse avere le foglie gialle, invece, dovrai dosare meglio le innaffiature o posizionare la pianta in un punto meno esposto al sole diretto. Al contrario, foglie di un verde troppo scuro potrebbero dirti che la posizione scelta non è sufficientemente illuminata.