Come coltivare i germogli di soia in casa

Vuoi rendere più sfiziose le tue insalate o preparare dei panini diversi dal solito? I germogli di soia sono il giusto ingrediente segreto da usare in cucina. Se ami il giardinaggio e assaggiare nuovi sapori, puoi provare a coltivare i germogli di soia in casa: ti basterà avere a disposizione dei semi di soia, un contenitore di vetro e acqua.

Fonte immagine: iStock

I germogli sono un ottimo ingrediente da aggiungere a zuppe e insalate o da gustare insieme a piatti di carne, tempeh, verdure o pesce, ma sai come coltivare i germogli di soia in casa? Eh si, sebbene sia certamente più facile stendere una mano e prendere una confezione di germogli di soia in barattolo o in scatola al supermercato, nulla può eguagliare il piacere di portare in tavola un piatto non solo preparato, ma anche coltivato con le nostre mani.

Del resto, i germogli di soia non sono solo un classico “cibo per vegani e vegetariani”.

Si tratta di un ingrediente naturale, ricco di fibre, proteine, minerali e vitamine, un alimento ideale per arricchire la dieta di tutti in modo gustoso e diverso dal solito.

Come si mangiano i germogli di soia?

Prima di tutto, vediamo come si utilizzano i germogli. Puoi sfruttare questo ingrediente dal sapore fresco e leggero per insaporire le tue insalate e preparare degli ottimi piatti.

Puoi mangiare i germogli di soia crudi o utilizzarli per preparare piatti tradizionali della cucina asiatica, come gli involtini primavera; puoi aggiungerli alle verdure saltate in padella o alle zuppe di noodle, o spargerne una manciata nel tuo panino, per aggiungere un po’ di croccantezza e provare un gusto sfizioso e diverso dal solito.

E allora, come far crescere i germogli in casa?

In questo articolo scopriremo come coltivare la soia in casa e quanto tempo impiegano i semi per germogliare. Mettiamoci all’opera!

Come coltivare i germogli di soia in casa in 5 step

Vediamo come coltivare i germogli in casa. Come potrai notare, il procedimento è davvero molto semplice, e non dovrai attendere molto prima di poter gustare i tuoi germogli freschi e home-made.

Per questo angolo dedicato all’autoproduzione ti serviranno:

Semi secchi di soia per germogli: i semi secchi possono prevenire la formazione di muffe

Acqua a temperatura ambiente

a temperatura ambiente Un contenitore di vetro

Una garza di cotone.

Dopo aver preso tutto il necessario, mettiamoci all’opera:

Versa i semi in un contenitore e coprili con dell’acqua Chiudi il contenitore con la garza, fissandola con un elastico Posiziona il contenitore in un luogo della casa che sia caldo e non troppo luminoso: non esporre i semi alla luce diretta del sole Dopo circa 10 ore, cambia l’acqua e sciacqua i semi, quindi ricopri nuovamente con dell’acqua a temperatura ambiente Trascorse altre 12 ore, ripeti il procedimento cambiando la garza. Dovrai sciacquare i semi almeno 1-2 volte al giorno per circa 4-5 giorni.

Dopo circa 5 giorni, dovresti veder spuntare i primi germogli.

Quanto ci mette la soia a germogliare?

Come di certo avrai notato, il procedimento per coltivare in casa i germogli di soia è davvero semplicissimo, e non richiede molto tempo.

La soia, infatti, tende a germogliare abbastanza velocemente, e già dopo 5 giorni potresti avere a disposizione dei bei germogli abbastanza alti (circa 5-8 cm), pronti per insaporire i tuoi piatti preferiti.

Quando i germogli saranno pronti, ti basterà sciacquarli sotto l’acqua corrente, asciugali con della carta assorbente o uno strofinaccio pulito di cotone e divertiti a usarli in cucina.