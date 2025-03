È una delle conduttrici e delle showgirl più amate da sempre e, ancora oggi, all’età di 57 anni, mostra un fisico da far invidia alle 30enni. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini.

La sua forma smagliante, quanto anche la sua grinta sono sempre stati il suo biglietto da visita sin da quando ha fatto la sua prima apparizione in tv e non solo. così come lo è anche nella vita, Lorella sprizza gioia da tutti i pori. Ma come fa? Qual è il suo segreto?

Al di là di anni di duro allenamento, c’è alle spalle anche una dieta bilanciata e particolare da un punto di vista. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini sempre in forma smagliante

Cantare, danzare e ballare: questi sono i tre aspetti principali che si racchiudono attorno alla vita di una delle showgirl più amate della tv: Lorella Cuccarini. Il suo fisico e la sua forma smagliante, inviate da tutti, sono sempre uguali e gli stessi anche dopo le sue 4 gravidanze e all’età di 57 anni. bellissima come sempre, biondissima, tutti si chiedono: ma qual è il segreto della sua eterna giovinezza?

Al di là di quelli che sono anni di duro allenamento, c’è dietro tutto questo uno stile di vita sano ed equilibrato e, anche, una sorta di vera e propria routine di benessere che la stessa Cuccarini ha raccontato in un’intervista a “Vanity Fair”.

La sua costanza è quella che l’ha caratterizzata per tutti questi anni: impegnarsi sempre non solo nel lavoro e in ciò che fa, ma anche in quella che è la sua forma fisica, il suo essere felice con se stessa e con la sua famiglia, sempre e ogni singolo giorno. Come la stessa ha specificato nell’ultima intervista, in quest’ultimo anno ha alternato le sue attività alle lezioni di “Metabolico e di Calisthenics”. Ma di cosa si tratta?

Ecco il suo segreto

“Due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno” e, come in molti affermano, è adatto per coloro che non amano stare ore e ore in palestra a seguire corsi di vario genere per mantenersi in forma. “Basta una mezz’ora al giorno a una bella andatura: è un toccasana. Il mio consiglio è di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso” – spiega la conduttrice.

Una alimentazione sana e il camminare, che fa davvero bene alla salute. Per la sua alimentazione, Lorella mangia 5 volte al giorno, non rinunciando ai carboidrati e fa merenda 2 volte al giorno con frutta fresca, frutta secca, barrette proteiche. In questo modo il suo metabolismo si mantiene alto e attivo arrivando ad avere la forma smagliate che ha adesso.

Come spiegato anche da un’esperta, “Lorella Cuccarini è un esempio da seguire, in tutto e per tutto. Il suo approccio alla forma fisica è sereno e consapevole, così come è equilibrata la sua dieta, senza privazioni drastiche, facile da seguire e non elitaria. La verità, ricordiamolo, è che il nostro corpo ha bisogno di essere continuamente stimolato, specie dopo i 50-55 anni” – ha spiegato.