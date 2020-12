La Dieta Mediterranea allunga la vita di 9 anni

Fonte immagine: Foto di DanaTentis da Pixabay

Grazie alla Dieta Mediterranea è possibile vivere più a lungo, fino a 9 anni di più secondo i risultati di uno studio italiano.

La Dieta Mediterranea allunga la vita. Fino a 9 anni in più secondo uno studio dell’IRCCS Saverio De Bellis di Castellana Grotte. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista International Journal of Epidemiology.

Lo studio ha avuto una durata di 35 anni ed è stato svolto nel barese. Circa 5mila i partecipanti coinvolti nella ricerca. Ha spiegato Gianluigi Giannelli, direttore scientifico dell’IRCCS De Bellis:

Il nostro lavoro ha coinvolto ben 5.152 partecipanti a due studi di popolazione condotti dal laboratorio di epidemiologia e biostatistica, formati da partecipanti di Castellana Grotte coinvolti nel 1985, e poi di Putignano a partire dal 2005. I dati sullo stato di salute e sulle abitudini alimentari sono stati raccolti dal 2005 a oggi.

Dieta Mediterranea e alimenti, lo studio

Ai partecipanti sono stati somministrati dei questionari relativi al consumo di 233 alimenti nel corso dell’anno. Di questi sono state valutate anche le porzioni assunte in base alle fotografie scattate dai partecipanti. Sulla base dei dati raccolti è stato valutato il grado di aderenza alla Dieta Mediterranea.

Stando ai risultati ottenuti, affermano gli studiosi, chi ha seguito la Dieta Mediterranea ha vissuto in media 9 anni in più di chi non l’ha seguita affatto e 5 in più di chi l’ha fatto solo parzialmente.

Mangiare sano a dicembre

Le verdure crocifere sono solo alcune delle possibili soluzioni per seguire l’alimentazione all’italiana. Sì quindi ad esempio a broccoli e cavolfiore.

Spazio anche a diversi altri tipi di frutta e verdura, oltre a prodotti tipici della tradizione italiana. Al link sopra citato tutti gli esempi utili per seguire questa alimentazione anche a dicembre.

Fonte: Il Messaggero