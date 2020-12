A Londra la prima macelleria vegana del Regno Unito

Fonte immagine: Rudy Vegan Dinner

A Londra ha aperto Rudy's Vegan Butcher, la prima macelleria 100% vegana con prodotti e kit alimentari totalmente sostenibili e cruelty free.

Una macelleria vegana? A Londra è possibile. L’esercizio ha aperto i battenti da poco di un mese proponendo prodotti solo ed esclusivamente vegani. Si chiama Rudy’s Vegan Butcher e lo styling del negozio ricalca la fisionomia della classica macelleria di una volta, con piastrelle bianche sul muro, banconi in legno e freddo metallo. Con tanto di banco espositivo di tutte le prelibatezze che producono giornalmente, ovviamente rigorosamente vegan.

Lo shop è situato nel cuore di Londra, all’interno del famoso Stable Market della vivacissima Camden Town e al momento dell’apertura ha scatenato una valanga di richieste online. I prodotti sono cruelty free ovvero non prevedono presenza di carne e derivati, latticini compresi, per un offerta Plant Based e un’alimentazione sostenibile. Neppure il secondo lockdown ha rallentato le richieste e fermato la curiosità della gente, perché il negozio prosegue nella preparazione dei golosi manicaretti per il delivery e l’asporto.

Una macelleria vegana nel cuore di Londra

Sembra quasi incredibile che una macelleria vegana abbia aperto nel Regno Unito, dove carne e salsicce sono la base dell’alimentazione inglese. Eppure l’esercizio gode di buona salute e di un buon successo, tra le proposte è possibile acquistare piatti pronti con pollo di seitan, hamburger di soia o di seitan, simil pastrami compreso, polpette di soysage, bacon e affettati rigorosamente vegan, fino a un gustoso rotolo di finto tacchino perfetto per Natale. I sostituti sono a base di seitan proteico di soia e frumento. Il tutto è nato da un’idea del proprietario Matthew Foster, che con i suoi prodotti ha deciso di emulare l’aspetto e la consistenza della carne, ma in chiave vegana.

La macelleria vegana nasce dopo l’esperienza positiva del ristorante Rudy’s Dirty Vegan Diner aperto nel 2018 da Foster con la compagna Ruth (per gli amici Rudy). Una presenza accolta con entusiasmo dagli inglesi in una società che si sta lentamente orientando verso una scelta alimentare più sostenibile, anche grazie a un’offerta di prodotti più corposa ed elaborata. Per questo Natale la macelleria vegana ha deciso di ampliare ulteriormente l’offerta, per ogni kit fai da te vegan acquistato donerà una sterlina al Friend Farm Animal Sanctuary.

Fonte: Rudys Vegan Dinner