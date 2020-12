Metodi di cottura, ecco quelli più salutari

Fonte immagine: Unsplash

Tecniche di cottura utili per il benessere del corpo e in grado di preservare le proprietà nutritive presenti nel cibo, ecco quali sono.

Parliamo di: Mangiare sano

Cuocere in modo consapevole è il primo passo per un’alimentazione sostenibile, sana e nutriente, senza perdere nessun beneficio offerto dai cibi stessi. Per questo è importante scegliere la metodologia di cottura più giusta per il proprio benessere, evitando al contempo intingoli, condimenti troppo pesanti e calorici per l’organismo stesso. Evitando che una cottura sbagliata favorisca il rilascio degli antiossidanti, oppure renda il pasto troppo calorico e grasso.

Una procedura affrontata nel modo giusto consente di gustare alimenti maggiormente digeribili conservando inalterate le proprietà e i sapori originali. Cotture facili da affrontare e utili per il benessere personale. A cui ricorrere in particolare quando il fisico necessita di una dieta sana e leggera, ma non per questo priva di sapore e gusto, scopriamo insieme le strategie più utili.

Metodologie di cottura, le più salutari

Cuocere in modo sano e consapevole rende la preparazione dei pasti più leggera e salutare, senza perdere le proprietà nutritive presenti e velocizzando anche il momento della cottura. Utilizzando magari condimenti sani preferendo spezie, succo di limone ed erbe aromatiche.

Cottura a vapore : è la metodologia più valida per non disperdere le proprietà contenute nel cibo grazie all’impiego di pentole e attrezzature specifiche da cucina. Un esempio è la vaporiera, oppure l’inserimenti del cibo in un cestello all’interno di una pentola con poca acqua fino ai cestelli impilati in bambù tipici della cucina asiatica . È una preparazione consapevole che fa anche risparmiare, mentre in una pentola si prepara il brodo si possono impilare sulla stessa i cestelli inserendo in ognuno il prodotto prescelto: verdure, pesce, carne conditi con poche spezie o sale. Il vapore cuocerà il tutto senza perdere proprietà e sali minerali

: è l’ideale per i cibi che richiedono un tempo di cottura elevato, la pressione presente all’interno della pentola riduce la tempistica preservando i valori nutritivi degli stessi cibi. Cottura in forno : la cottura con il forno a microonde è sicuramente la più rapida e veloce e come quella nel forno tradizionale non richiede condimenti specifici. La tipologia di cottura mantiene inalterato il valore nutritivo del cibo stesso.

