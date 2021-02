Tesla, Musk vuole un van elettrico con tetto solare

Tesla, Elon Musk vaglia la possibilità di produrre un val elettrico, dotato di tetto solare per la ricarica e la camperizzazione.

Auto elettriche

Tesla potrebbe produrre in futuro un van elettrico, forse dotato anche di tetto solare. Sono queste le ultime indiscrezioni che provengono dal gruppo automobilistico statunitense, sulla base di alcune ipotesi condivise dal CEO Elon Musk. A quanto pare, la società starebbe vagliando la possibilità di lanciare un furgone elettrico sul mercato e la presenza di un tettuccio ricoperto di pannelli solari “non sarebbe una cattiva idea”.

Prima di passare alla produzione di mezzi medio-pesanti, dal van fino al già annunciato Tesla Semi, l’azienda vuole però risolvere i colli di bottiglia nella produzione di celle batteria. Finché le linee di sviluppo non saranno alla massima capacità, le batterie realizzate verranno destinate unicamente alle auto elettriche.

Tesla, i dettagli sul van solare

Non è la prima volta che Elon Musk parla della possibile produzione di un van elettrico targato Tesla, visto l’interesse dei guidatori statunitensi per questi veicoli. D’altronde, l’imprenditore sudafricano ha già conquistato i favori del pubblico a stelle e strisce con il suo Cybertruck, mentre con il Tesla Semi sta attirando le curiosità delle grandi società di trasporti. Tra il pickup e il camion rimorchio, quindi, manca giusto lo step intermedio del furgone.

Musk ha rinnovato le proprie posizioni nel corso di un’intervista con Joe Rogan, parlando nuovamente del van che Tesla potrebbe sviluppare nei prossimi anni. E l’imprenditore si è rivelato positivo in merito alla possibile implementazioni di pannelli solari sul veicolo:

Su un van, poiché puoi approfittare di una grande area piatta, il solare inizia ad avere più senso.

Difficile in questa fase stabilire se eventuali pannelli solari verranno utilizzati per ricaricare le batterie del veicolo – potenza permettendo – o per alimentare dispositivi interni al mezzo. La seconda ipotesi potrebbe avere grande senso, considerando come proprio i van siano i veicoli che vengono sottoposti maggiormente a camperizzazione sfruttando pannelli fotovoltaici, per alimentare gli elettrodomestici installati al loro interno.

Il tetto solare in questione potrebbe anche essere sfruttato come comoda tenda, confermando come anche Musk veda in un futuro van un veicolo perfetto per viaggi e vacanze:

Si può avere anche un tettuccio solare che, quando sei fermo, può essere spostato a lato dei veicolo per creare ombra. E così si triplica l’area solare, si potrebbe ricavare sufficiente energia per alimentare circa 30 miglia di autonomia ogni giorno. […] Sarebbe fantastico: un furgone che, in caso di apocalisse, puoi comunque guidare.

