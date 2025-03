Sembrava esser già arrivata la primavera in molte regioni d’Italia, ma ci sbagliavamo. Qualcosa, infatti, sta per cambiare e radicalmente. Per questo, dobbiamo fare molta attenzione.

In diversi territori, già dalla giornata di ieri, è scattata l’allerta meteo che è stata emanata dalla Protezione Civile per fenomeni avversi che potrebbero verificarsi a causa delle piogge e dei temporali intensi che sono previsti. Cerchiamo di capire insieme.

La situazione non è delle migliori un po’ in tutto il nostro Paese, ma c’è da fare particolare attenzione a queste regioni. Vediamo insieme quali sono e cosa ci aspetta.

In arrivo un’ondata di maltempo

Il maltempo sembrava essere qualcosa che il mese di marzo non avrebbe portato ma, a quanto pare, ci sbagliavamo di grosso. Già dalla giornata di ieri, infatti, in alcune regioni d’Italia, la Protezione Civile aveva emanato un’allerta per fenomeni avversi dovuti proprio alle piogge intense che si sarebbero verificate.

Un’allerta che già è presente da lunedì 10 marzo e che, inizialmente ha riguardato soltanto 8 regioni, con una intensità gialla. In realtà, l’allerta meteo di accompagnerà per tutto il corso di questa settimana, lasciando davvero pochi sprazi di sole e di cielo sereno. Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, portando così le regioni interessate a mettere in campo tutti i protocolli di sicurezza per la popolazione che si pongono in questi casi.

Già dalla giornata di ieri, precipitazioni si sono viste, anche a carattere temporalesco, in Piemonte, in Liguria, in Toscana e sull’Appennino emiliano. Ma dalla giornata di oggi si sono estese anche nelle zone di Umbria, Lazio e nei settori occidentali di Abruzzo e Molise. Non solo pioggia è attesa ma anche forti raffiche di vento e fulmini che non mancheranno con i temporali in arrivo.

Allerta gialla in 8 regioni

La protezione civile, con l’allerta meteo, ha dichiarato un’intensità gialla nelle regioni sopra indicate, anche se non si tratterà solo di piogge. Nella tarda serata, infatti, sul settore di Nord – Ovest delle Alpi sono attese anche delle nevicate oltre i 1400 metri.

Un abbassamento delle temperature è previsto al Centro e al Nord, mentre queste continuano a restare miti nelle regioni del Sud.

Non solo perturbazioni che si sono intensificate lunedì e martedì. A partire dalla giornata di oggi, infatti, e anche per quella di domani, giovedì, altre due perturbazioni colpiranno tutte le regioni italiane, da Nord a Sud, portando nuove piogge e temporali. Prestare, quindi, molta attenzione, facendo anche riferimento ai bollettini meteo emanati dalla propria regione.