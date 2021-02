Insalate invernali: 10 ricette gustose, come prepararle

Insalate invernali, ecco una serie di proposte deliziose per contrastare il grigio invernale con sapore per una ricarica di benessere.

L’inverno porta in dono temperature più rigide, freddo, influenze di stagione e la necessità di cercare nel cibo un po’ di consolazione contro le giornate più buie e grigie. Ma abbandonarsi agli eccessi potrebbe ripercuotersi sulla salute personale e sulla linea. Per questo è bene affidarsi a pasti nutrienti, ma salutari, come le insalate invernali.

Nonostante risulti preponderante il desiderio di cibi ricchi e grassi è meglio ingegnarsi, affidando alla creatività personale il compito di realizzare un menu light, ma pieno di sapore. Perché no anche una serie di golose insalate, magari vegetariane. Perfette per il periodo invernale e in grado di offrire prodotti sani, stagionali, ma anche consolatori.

Insalate invernali: 10 ricette gustose

Quinoa con melograno

Lontana anni luce dalle insalate leggere estive ecco una proposta golosa e piena di sapore, basta mixare due tazze di quinoa precotta o pronta con 2 tazze si barbabietola precotta e tagliata a pezzettini.

Si mescola in una ciotola con l’aggiunta di una manciata di chicchi di melagrana, mezza tazza di pistacchi tritati, mezza tazza di mele fresche a pezzetti, alcune manciate di foglie di spinaci freschi o tagliate fini, erba cipollina fresca e del formaggio di capra qb. Condite con olio d’oliva, un goccio di aceto balsamico e sale q.b.

Insalate invernali: zucca e noci

Un’altra insalata davvero ghiotta che si può creare mescolando alcune fette di zucca tostata, sbucciata e tagliata a tocchetti, con 2 tazze di couscous pronto, alcune manciate di spinaci freschi in foglia, mezza cipolla rossa affettata sottilmente, alcune manciate di mirtilli rossi freschi e noci pecan tostate, olio d’oliva e sale e pepe qb.

In alternativa si può creare un condimento con 3 cucchiai di succo d’arancia, 1 cucchiaio di senape dolce, una punta di aglio tritato fresco, 3 cucchiai di miele, 2 cucchiai di aceto di mele, un filo di olio d’oliva e sale e pepe a piacere.

Cavoletti di Bruxelles con melagrana, noci e jalapeño

Una variante hot per un’insalata benefica grazie alla presenza di 3 etti degli stessi cavoletti da cuocere in acqua con sale, dopo averli puliti accuratamente. A parte si tosta e tritano le noci, si unisce il tutto con una manciata di chicchi di melagrana e due jalapeños freschi da tritare condendo con olio, aceto e sale.

Agrumi e avocado

Disponete tre tazze di spinaci freschi in foglia sopra un piatto grande, mescolandoli con due arance e un pompelmo sbucciati e tagliati a fette sottilissime con un avocado pulito e tagliato a pezzetti.

Unite una manciata di mandorle affettate e cipollotto fresco irrorando con succo di limone, olio d’oliva, sale e pepe. Per un tocco in più si può cuocere del salmone fresco in forno con limone, olio, sale e pepe, e lo si può disporre al centro del piatto.

Barbabietola e arancia

Una combinazione forse inconsueta, ma davvero piena di sapore e super salutare, basta lavare e affettare le barbabietole meglio se già precotte. Per poi disporle sulla placca per arrostirle con olio, sale e pepe per circa 15 minuti. Più sottili saranno più risulteranno croccanti, evitando però che si brucino.

Disponetele in una ciotola e irroratele con il succo di un’arancia fresca e due cucchiai di succo d’acero fresco a piacere, prelevate le barbabietole con la schiumarola e disponetele in un piatto. Mixate con una manciata di noci pecan tritate e del formaggio di capra a pezzetti, completate con un filo di olio d’oliva.

Insalate invernali: cavolfiore e mele

Combinazione perfetta per l’inverno basta pulire e sbollentare in acqua e sale un mazzetto di cavolo nero, scolarlo e disporlo in una ciotola con olio e sale. A parte cuocete in forno mezzo cavolfiore disposto a cimette, irrorato con olio, sale e curcuma fino a renderlo croccante, ma morbido.

A parte tagliate due mele a fette sottili condendole con il succo di un limone, in un’altra ciotolina disponete una cipolla rossa tagliata sottilmente con olio d’oliva, aceto di mele, sale e succo di limone. Scolate le mele e unitele con cavolo nero e cavolfiore in una ciotola capiente, aggiungete le cipolle rosse, semi di zucca tostati, una manciata di uvetta e del formaggio di capra. Mescolate e servite.

Farro e rucola

Cereali e fibre in abbondanza con questa meravigliosa ricetta vegetariana composta da una tazza abbondante di farro cotto, lasciatelo raffreddare e unito con una tazza di semi di melagrana, due manciate di rucola fresca, una manciata di mirtilli rossi secchi e una di noci tostate.

parte create il condimento frullando 3 cucchiai di scalogno tritato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di aceto di mele, una punta di sciroppo d’acero a piacere o di miele, 1 cucchiaino di senape dolce e una punta di sale, per poi versarlo sulla vostra insalata.

Insalate invernali: pere e feta

Cuocete su una teglia da forno mezza zucca tagliata a fette e due pere senza torsolo tagliate a fette sottilissime, insaporendo con olio e sale. Lasciate raffreddare e disponete il tutto in una piatto con due manciate di fagiolini già sbollentati e puliti, appena il tutto si sarà raffreddato unite la feta, alcune manciate di rucola, semi di girasole, sale e pepe qb.

A parte preparate un condimento con succo di limone, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio d’aglio tritato, 2 cucchiaini di senape, 1 cucchiaino di timo essiccato.

Panzanella con noci

Tagliate una pagnotta avanzata dal giorno precedente a pezzetti piccoli e tostatela in padella con olio, dorando per dieci minuti. Lavate e affettate due teste di radicchio e due di indivia belga, unitele in una ciotola con alcuni cuori di carciofo sott’olio, del prezzemolo fresco tritato e infine il pane tostato.

Create un condimento tostando in padella delle noci e frullatele con 1 spicchio d’aglio grande, aggiungete il succo di un limone, una punta di senape, olio d’oliva, sale e pepe q.b. Versate il tutto sull’insalata.

Insalate invernali con cavolo rosso

Affettate sottilmente un quarto di cavolo rosso e versatelo in una ciotola con una manciata di noci pecan tostate e sminuzzate, un cucchiaio di uvetta e del formaggio erborinato, olio, aceto, sale e pepe q.b. Se preferite potete far saltare il cavolo in padella con aceto e acqua, così da renderlo più digeribile.

