Torte salate: 3 ricette con le verdure invernali

Radicchio, porri e bietole: ecco gli ingredienti base per preparare ottime torte salate dal sapore invernale, facili e gustose.

Le torte salate a base di verdure sono una valida alternativa per portare in tavola un piatto unico nutriente e completo, perfetto sia per il pranzo sia per la cena. È possibile prepararle in anticipo e scaldarle all’ultimo momento, creando varianti sempre diverse e mai monotone. Le verdure invernali, ad esempio, rappresentano una risorsa molto preziosa per preparare ottime torte salate e riscuotere un successo assicurato. Le ricette sono infinite, con o senza l’ausilio della pasta sfoglia o della pasta brisè. Ecco una piccola selezione di tre ricette facili e originali.

Torta salata con radicchio e stracchino

Una delle verdure invernali più amate e versatili è il radicchio. La torta salata con radicchio e stracchino si prepara avendo a disposizione:

mezzo cespo di radicchio di qualsiasi qualità;

un rotolo di pasta brisè;

150 grammi di stracchino;

2 uova;

parmigiano grattugiato;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Si inizia preparando il radicchio, che deve essere lavato accuratamente e tagliato a strisce di piccole dimensioni. Le stesse devono essere fatte appassire in padella con olio EVO e un goccio di acqua per alcuni minuti, finché non saranno morbide. A parte si prepara la pasta brisé o si utilizza quella già pronta, srotolandola e rivestendo una teglia rotonda dai bordi alti. Dopo aver bucherellato il fondo, si spalma uno strato di stracchino abbastanza spesso, adagiando poi sopra il radicchio appassito. Si completa il tutto versando sopra le uova precedentemente sbattute insieme al parmigiano, regolando di sale e pepe. La torta deve cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa venti minuti. È ottima servita sia calda sia tiepida.

Torta salata porri e patate

Un altro abbinamento tipicamente invernale è dato dai porri e dalle patate, ingredienti fondamentali per preparare un’ottima torta salata gustosa e nutriente. È necessario procurarsi:

un rotolo di pasta sfoglia;

due porri interi;

300 grammi di patate;

un uovo;

latte;

olio extravergine di oliva;

parmigiano grattugiato;

sale e pepe.

La preparazione della ricetta inizia facendo lessare le patate, che dovranno essere poi lasciate raffreddare e tagliate a cubetti. A parte si puliscono i porri, affettandoli a rondelle e facendoli appassire in padella con poco olio. Una volta preparate le verdure, si procede sbattendo l’uovo con il parmigiano e il latte. Dopo aver srotolato la pasta sfoglia e rivestito una teglia da forno, si procede unendo i porri e le patate al composto a base di uova, versando il tutto all’interno della base di pasta sfoglia, piegando i bordi verso l’interno. La torta deve cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa trenta minuti.

Torta salata bietole e mozzarella

Chi ama le bietole non può non sperimentare questa ricetta, che permette di ottenere una gustosa torta salata a base di verdura e formaggio. La lista degli ingredienti non prevede l’uso delle uova e comprende:

un chilo di bietole;

due dischi di pasta sfoglia o brisè;

cipolla;

una mozzarella fresca;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Si inizia lavando con cura le bietole, dividendo le foglie dalle coste e tagliandole a pezzi abbastanza piccoli. La verdura deve bollire in acqua salata per una decina di minuti e, successivamente, deve essere fatta saltare in padella insieme a un soffritto a base di cipolla. A parte si srotolano entrambi i dischi di pasta, utilizzandone uno per rivestire una tortiera da riempire con le bietole cotte, adagiando sopra i pezzetti di mozzarella precedentemente fatti sgocciolare. Dopo aver adagiato sopra il secondo disco di pasta, chiudendo bene i bordi, è necessario far cuocere la torta salata in forno a 180 gradi per circa quaranta minuti.