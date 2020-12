Hyundai Kona Electric conquista le 5 stelle Green NCAP

Hyundai Kona Electric si è aggiudicata le 5 stelle Green NCAP, punteggio massimo assegnato in relazione a emissioni ed efficienza del veicolo.

Hyundai Kona Electric si è aggiudicata le 5 stelle Green NCAP. L’organizzazione indipendente ha assegnato alla SUV compatto della casa auto coreana il punteggio massimo per quanto riguarda i parametri analizzati, ovvero emissioni ed efficienza.

La valutazione Green NCAP è basata su tre indici principali, ciascuno dei quali elaborato sulla base di molteplici fattori. Si tratta di: efficienza energetica, gas serra e purezza dell’aria. L’appartenere alle auto elettriche ha permesso al SUV compatto Hyundai di ottenere pieni voti per quanto riguarda purezza dell’aria e gas serra. Dieci su dieci anche il punteggio ottenuto da Kona Electric sul fronte dell’efficienza.

Il SUV compatto coreano è uno dei due soli veicoli (l’altro è Renault ZOE), sui 24 valutati, che hanno ottenuto le 5 stelle. Come ha sottolineato Green NCAP all’interno del suo report:

Come tutti i veicoli puramente elettrici, non ci sono emissioni di scarico e per questo l’auto si è assicurata il massimo dei punti per la Purezza dell’Aria e per i Gas Serra. Sebbene anche le auto elettriche consumino energia per muoversi, l’efficienza di Kona Electric rientra nella fascia di consumi idonea per il punteggio più alto, con <30kWh/100km.