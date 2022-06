Giornata internazionale dello yoga: quando si celebra e cosa sapere

Come ogni anno, anche quest’oggi, 21 Giugno, in occasione della Giornata internazionale dello yoga, faremo il pieno di pace, armonia ed energia. Ormai giunta alla sua ottava edizione, questa particolare giornata è dedicata alla scoperta e alla valorizzazione di una pratica antica e ricca di effetti benefici.

Lo yoga è considerato come una sorta di doccia rinvigorente per il corpo e per l’anima. Un elisir di giovinezza e pace, una disciplina che tutti noi dovremmo praticare, almeno un paio di volte a settimana.

E in occasione di questo International Yoga Day, esperti yogi provenienti da tutto il mondo si uniranno per celebrare non solo questa speciale ricorrenza, ma anche per dare il benvenuto a un giorno davvero speciale, quello del solstizio d’estate.

È proprio il 21 giugno di ogni anno, infatti, che le giornate diventano più lunghe. Questa data segna il giorno più lungo dell’anno, evento molto importante nella tradizione indiana.

Il tema della Giornata internazionale dello yoga 2022

Ma perché celebrare la disciplina dello yoga? Come ha spiegato il Presidente indiano Narendra Modi, lo yoga è stato utile soprattutto negli ultimi anni, poiché ha alleviato le paure di tante persone durante la pandemia di Covid. Sin dalla sua nascita, questa disciplina si è rivelata benefica per la mente e per il corpo, ed ha avuto la capacità di unire persone provenienti da ogni parte del mondo.

È proprio il potere curativo di questa disciplina che ha ispirato il tema dell’edizione 2022 della Giornata mondiale dello yoga, ossia “Yoga for Humanity“.

Come spiegano i membri delle Nazioni Unite, questa disciplina non è mai stata così popolare come durante e dopo la pandemia. Lezioni in presenza e videolezioni di yoga on line sono state utili per placare le ansie di tante persone, o per migliorare la forma fisica.

Quest’anno più che mai, l’OMS ha peraltro invitato i governi a spronare i cittadini a svolgere più esercizio fisico, ad abbandonare la sedentarietà, che è causa di numerosi disturbi, dall’obesità all’ipertensione, dall’ansia fino alle cardiopatie.

Quante persone praticano yoga in Italia?

In Italia sono circa 2,5 o 3 milioni le persone che praticano yoga regolarmente, scegliendo fra le diverse modalità nate negli anni, dalle più rilassanti fino a quelle più dinamiche, per chi vuole conciliare il benessere dello spirito con il miglioramento della forma fisica, praticando una disciplina all’aperto.

21 giugno Giornata mondiale dello yoga: gli eventi in Italia

A questo punto, sappiamo quando si celebra la Giornata internazionale dello yoga, cioè oggi, ma quali saranno gli eventi in calendario per questa giornata?

Il programma di incontri e celebrazioni è molto vario. Da Milano fino alla Calabria , in tutte le Regioni d’Italia saranno organizzati eventi per celebrare questa speciale occasione.

Yoga Festival a Milano

A Milano, potrai prendere parte a un’esperienza unica, partecipando allo Yoga Festival, un evento che si terrà presso la location Superstudio Maxi, via Moncucco 35. L’evento sarà inaugurato con una sessione di Yoga Ensemble, nella consueta sequenza “Surya Namaskar – il Saluto al Sole”, a cura dell’Unione Induista Italia. I tappetini verranno srotolati a partire dalle ore 18.00.

Leggi tutto il programma della giornata visitando il sito dell’Unione Induista Italiana.

Giornata di benessere a Thiene

Nel comune di Thiene, in provincia di Vicenza, Veneto, potrai prendere parte a un’intera giornata dedicata al benessere e alla pace interiore. L’associazione Dharmahome organizzerà infatti una giornata di yoga gratuita e aperta a tutti.

Un momento unico per prendersi cura del proprio benessere in pace e armonia con il mondo.

Giornata internazionale dello yoga: prova la meditazione con gli asini

Sempre oggi, 21 Giugno, l’associazione “Asini del cuore”, di Talignano, Parma, organizza una passeggiata molto speciale. Lungo la via Francigena, potrai infatti seguire il cammino dei pellegrini, percorrendo le strade insieme agli asini, e meditando di fronte al suggestivo panorama che si estende dalla Pianura fino agli Appennini, celebrando così il giorno del Solstizio d’estate.

Festival Kundalini Yoga Mediterraneo

Più a Sud, A Marina di Ugento, in provincia di Lecce, Puglia, dal 20 fino al 26 giugno potrai partecipare al Festival di Kundalini Yoga del Mediterraneo, evento giunto alla sua terza edizione.

Il Festival è stato organizzato nella spiaggia di fronte al Vivosa Apulia Resort, offrirà un’esperienza preziosa per il corpo e per l’anima, in quella che viene definita “una settimana da dedicare a se stessi, aprendosi al respiro della natura”.

Giornata internazionale dello yoga a Roma

In ultimo spostiamoci verso il centro dello Stivale e diamo un’occhiata agli eventi yoga che si terranno a Roma. Presso Villa Pamphilj, dallo scorso 11 giugno, è possibile partecipare a sessioni gratuite di yoga en plein air, sia per appassionati che per principianti.

Ogni mercoledì, i bambini potranno invece partecipare allo Yoga Bimbi, progetto organizzato e sponsorizzato da ViVi, che avrà luogo dalle ore 18.00 alle 19.00, a cura di YogAyur.

Sempre a Roma, nella zona pedonale accanto a Castel Sant’Angelo, si terrà una sessione guidata di yoga, mentre alle 20.00 avrà inizio il concerto di musica classica indiana “Summer Raga”, con Apratim Majumdar (al sarod) e Amit Chatterjee (al tabla). L’evento darà il via alla decima edizione del Festival SummerMela 2022, interamente dedicato alla cultura indiana.

Questi sono solo alcuni degli eventi che si terranno oggi e nei prossimi giorni per celebrare insieme lo yoga e i suoi effetti tonificanti e rinvigorenti per il corpo e la mente. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Cerca gli appuntamenti dedicati allo yoga più vicini a te, per migliorare la tua salute fisica e mentale.