Hatha Yoga: origini, tecniche e Asana principali

Gli Asana non sono altro che le posizioni da assumere durante la pratica dell’Hatha Yoga, esercizi mirati a compiere movimenti che possano far ottenere tutti i benefici elencati sopra, da eseguire in combinazione con le pratiche di respirazione e meditazione. Ecco gli asana più diffusi:

Per quanto riguarda le origini dell’Hatha Yoga, sono in molti a ritenere che si tratti di un’evoluzione del Tantra che risale al Medioevo, tuttavia è anche probabile che lo yoga della forza, inoltre sia nato in Tibet precisamente all’interno di due antichi libri: l’Hatha Yoga Pradipika di Svatmarama e lo Yoga Sutra di Patanjali. Si dice che chi riesca a conquistare gli obiettivi primari possa essere considerato un vero e proprio “Siddha”, una persona che ha raggiunto la perfezione fondendo coscienza universale e coscienza individuale .

