Giornata internazionale delle foreste: perché celebrarla

Oggi, come ogni 21 Marzo, ricorre una giornata che profuma di natura e serenità: stiamo parlando della Giornata internazionale delle foreste, un'occasione speciale per ricordare quali e quanti sono i benefici dei boschi e delle foreste per ogni aspetto della nostra vita.

Fonte immagine: Pixabay

Sin dal 2012, il 21 Marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale delle foreste, una ricorrenza che cade proprio un giorno prima della “Giornata mondiale dell’acqua 2023” e pochi giorni dopo quella dedicata al riciclo, in una settimana che, a conti fatti, sembra essere orientata verso la promozione di un più sano rapporto con il Pianeta.

Una settimana volta a migliorare le nostre abitudini quotidiane, così da poter salvaguardare la natura in ogni suo aspetto.

La giornata dedicata alle foreste rappresenta una preziosa occasione per far conoscere i benefici che le aree più verdi del pianeta offrono alle nostre vite, un modo per riflettere su quanto siano preziosi i cosiddetti “polmoni della Terra“, come su cosa stiamo effettivamente facendo per proteggerli.

Oggi le foreste ricoprono circa un terzo della superficie terrestre, ma la mano dell’uomo sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza di questi straordinari ecosistemi.

La storia dell’International Day of Forests

Fonte: Pixabay

La Giornata internazionale del bosco e delle foreste è stata istituita il 21 dicembre 2012 per desiderio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’obiettivo di questa giornata è molto semplice: le foreste sono essenziali per la vita sulla Terra, eppure, nonostante si tratti di “organismi” indispensabili per la nostra stessa esistenza, gli esseri umani non fanno che metterle a rischio.

Lo scopo di questa giornata è dunque quello di promuovere un più sano approccio da parte dell’uomo nei confronti delle foreste.

In questa particolare occasione, i Governi, le Nazioni e ogni singolo cittadino, sono tutti incoraggiati ad organizzare attività che coinvolgano foreste e alberi, campagne di sensibilizzazione e giornate dedicate alla piantumazione degli alberi.

Il tema della Giornata internazionale delle foreste 2023

Come sempre, anche quest’anno la giornata dedicata alle foreste avrà un tema portante, che sarà “Foreste e salute“. Boschi e foreste, infatti, rappresentano elementi indispensabili per la nostra esistenza, sono fonte di rimedi e piante medicinali, possono migliorare la salute fisica e mentale.

Le foreste purificano l’acqua e l’aria, sono fondamentali per contrastare l’erosione del terreno e i cambiamenti climatici, e promuovono la salute dell’uomo a 360 gradi. Ogni giorno, le foreste fanno tanto per noi, è arrivato il momento che anche noi cominciamo a fare qualcosa di concreto per proteggerle.

Perché le foreste sono importanti?

Fonte: Pixabay

Ti sarà di certo capitato, almeno una volta nella vita, di trovarti in un bosco o in una foresta, di immergerti nel suono della natura, di respirare il profumo degli alberi, di ascoltare il canto degli uccelli e il verso degli insetti.

In quei momenti, avrai probabilmente percepito una sensazione di pace, anche solo per un momento, probabilmente avrai chiuso gli occhi, diventando un tutt’uno con la foresta.

Anche solo questa sensazione sarebbe sufficiente per spiegare a cosa serve camminare in un bosco. Questa preziosa vibrazione positiva, da sola, può già spiegare perché le foreste meritano tutto il nostro rispetto.

La pace e la sensazione di benessere che riesce a infondere in noi la natura incontaminata, difficilmente potrebbe essere eguagliata da qualsiasi altra in questo mondo.

Ma il benessere interiore non è il solo regalo che le foreste sono capaci di offrirci. E allora, quali sono i benefici delle foreste?

Sono una fonte di sostentamento

Nel mondo, sono circa 1,6 miliardi le persone che dipendono dalle foreste per il cibo, riparo, mezzi di sostentamento e medicinali. A questo proposito, pensa che quasi 50.000 specie vegetali sono attualmente impiegate per scopi medicinali.

Scrigno della biodiversità

Come i mari e gli oceani, anche le foreste sono un vero scrigno della biodiversità vegetale e animale. In questi luoghi, migliaia di specie meravigliose trovano la propria casa. In più, le foreste sono essenziali anche nella prevenzione dell’erosione del suolo.

I polmoni verdi della Terra

Come delle enormi spugne verdi, le foreste sono l’organo attraverso il quale la Terra può respirare.

Boschi, piante e alberi svolgono un ruolo cruciale, poiché assorbono anidride carbonica e forniscono ossigeno, imprescindibile per la vita sulla terra.

Migliorano la salute del corpo

Molte ricerche hanno analizzato i benefici dei boschi e delle foreste per la salute del corpo, quello che è emerso è sorprendente.

Trascorrere del tempo in un bosco aiuta a ridurre i livelli della pressione sanguigna, rafforza le difese immunitarie, migliora le capacità di concentrazione e riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

E anche quella della mente

Hai mai sentito parlare del “forest bathing”? Si tratta di una sorta di immersione sensoriale nella foresta. Trascorrere del tempo immersi nella natura può produrre effetti benefici non solo per il corpo, ma anche per la mente.

Secondo gli studi, una giornata nel bosco può ridurre in modo evidente sensazioni come ansia, stress eccessivo, depressione, rabbia e stanchezza. Trascorrere anche solo 5 minuti in mezzo agli alberi può migliorare l’umore e il sonno, persino aumentare i livelli di energia.

Un ecosistema a rischio

Fonte: Pixabay

Hai visto in quali e quanti modi boschi e foreste possono migliorare la nostra esistenza? Eppure, ogni anno 12 milioni di ettari di foreste vengono distrutti, rasi al suolo dall’uomo. Migliaia di animali perdono la loro casa o la vita, con conseguenze gravi che ci riguardano da molto vicino.

I danni economici, sociali ed ecologici dovuti a una scorretta gestione delle risorse naturali, potrebbero segnare ancora una volta il destino di un Pianeta che non ci appartiene, ci ospita. Un pianeta che stiamo letteralmente distruggendo.

Tra le più grandi minacce cui vanno incontro le foreste primeggia senza dubbio la deforestazione, dovuta alla sempre maggiore richiesta di terreni coltivabili e alla necessità di sempre più spazio per una popolazione globale in continua crescita.

A mettere in pericolo le foreste, però, sono anche altri fattori, come l’inquinamento ambientale, i sempre più frequenti e spaventosi incendi, i fenomeni atmosferici sempre più violenti e imprevedibili.

Gli eventi della Giornata mondiale delle foreste e dei boschi 2023

Fonte: Pixabay

Ogni anno, in questa giornata vengono organizzati numerosi eventi in tutto il mondo per sensibilizzare quante più persone possibili e far conoscere l’importanza delle foreste per il nostro Pianeta.

I Paesi aderenti sono spronati a organizzare attività di vario genere, convegni e incontri all’aperto, incentrati sul tema delle foreste, giornate dedicate alla piantagione di alberi e piante e molto altro.

In questa giornata, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ad esempio, ha organizzato un progetto di rinaturalizzazione, con la messa a dimora di 50 alberi in un’area del Comune di Pollena Trocchia. L’appuntamento è per le 9 del mattino, con l’inaugurazione del “Bosco degli Amici Cucciolotti”.

Ad Avellino, invece, presso l’auditorium della Bper Banca al Centro Direzionale di Collina Liguorini, si terrà l’incontro “Giornata internazionale delle Foreste – Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale della Campania”.

A Bologna vi sarà un incontro dal titolo “Alle radici del Bosco”, che si svolgerà a partire dalle 9.15 del mattino, incentrato sull’importanza dei boschi e delle foreste, tesori fondamentali per la preservazione e tutela dell’ambiente.

Cosa puoi fare per celebrare la Giornata internazionale delle foreste?

Oltre a prendere parte a uno dei tanti eventi organizzati nella tua zona, per celebrare il giorno dedicato agli alberi e alle foreste potresti condividere dei post sull’argomento sui social usando gli hashtag #IntlForestDay e #ForestDay.

Potresti far conoscere ai tuoi amici i tanti benefici dei boschi per la salute, o potresti piantare degli alberi nel tuo giardino. Persino acquistare una piantina per il tuo balcone o per la stanza da letto andrà benissimo.

O ancora, potresti organizzare un’escursione nel bosco o in uno dei tantissimi parchi che si trovano in Italia, come quello del Grassano, le aree boschive del Trentino, l’Oasi Zegna o il bellissimo Parco nazionale d’Abruzzo.

Ma più di ogni altra cosa, oggi e tutti gli altri giorni dell’anno, per onorare e ringraziare ciò che la natura fa per noi, potresti semplicemente proteggerla e rispettarla, utilizzando le risorse naturali in maniera attenta e sostenibile.

Le foreste sono la culla della biodiversità, sono fonte di nutrimento e sostentamento per milioni di persone e animali, forniscono cure e medicinali, purificano l’aria e sono una fonte di acqua e altre sostanze benefiche, migliorano la salute del corpo e della mente.

Ma oggi le foreste sono più che mai minacciate dai cambiamenti climatici e dai nostri comportamenti insensati. Oggi più che mai, è nostro dovere proteggerle e tutelarle.

Fonti