Parco del Grassano: cosa fare nella perla della Valle Telesina

Fonte immagine: Pixabay

Nel cuore della Valle Telesina, poco distante da Telese Terme, sorge il Parco del Grassano, uno dei più famosi luoghi della Campania, un’oasi incontaminata dove potersi immergere nel verde e nella magia della natura.

Il Parco del Grassano rappresenta un luogo dove adulti e bambini possono trascorrere ore lontani dal caos della vita quotidiana, 120.000 mq di verde dove poter vivere avventure ed esperienze uniche, e dove poter ammirare la flora e la fauna che popola il luogo.

In estate come in inverno, il Parco del Grassano può accogliere chiunque voglia vivere un’esperienza diversa, lontano dallo stress quotidiano.

Cosa si può fare nel Parco del Grassano?

Fonte: Pixabay

Se hai voglia di prenderti una pausa dalla frenesia e di trascorrere una giornata lontana dal traffico e dallo smog cittadino, il Parco del Grassano è il luogo che fa al caso tuo. In questo spazio verde e incontaminato puoi semplicemente fare una passeggiata (il parco è pedonale e non è possibile percorrerlo con veicoli, motorizzati e non), oppure puoi prenotare un tavolo o un gazebo nell’area picnic.

Le postazioni per il barbecue sono in comune per tutti gli ospiti della struttura, ma se la grigliata non fa al caso tuo, all’interno del parco è possibile gustare la cucina locale tipica del Sannio sia al bar che al Ristorante.

In più, puoi partecipare a diverse esperienze, acquistabili anche tramite appositi pacchetti, come il giro in canoa e in barca, la passeggiata con visita guidata e tanto altro.

Vediamo più da vicino cosa ti aspetta per la tua giornata di relax al parco del Grassano.

Picnic all’aperto

Se sei un amante della natura e del pranzo all’aperto, puoi usufruire dell’area Picnic, prenotando un tavolo o un gazebo. L’area sarà accessibile dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 18:30. Ad agosto sarà possibile usufruire della zona picnic anche il lunedì, mentre se vuoi goderti uno spuntino serale, potrai farlo dalle 18:30 alle 23:30, escluso il giovedì.

Quanto costa un gazebo al Parco del Grassano?

Oltre al tavolo per picnic, potresti prenotare anche un gazebo, per trascorrere una giornata divertente insieme ai tuoi amici.

Il costo di un tavolo/gazebo da 6 persone è di € 25, mentre per un tavolo/gazebo da 12 persone il costo sarà di 50 euro.

È vietato consumare cibo o accendere il fuoco in qualsiasi altro spazio del parco.

Pranzo e cena al ristorante

Fonte: Pixabay

Se hai voglia di gustare la cucina locale, proprio sulle acque limpide e turchesi del Rio Grassano si trova il suggestivo ristorante del Parco, un luogo dotato di sale esterne e interne, una location incantevole, adatta per qualsiasi tipo di celebrazione o cerimonia.

Il menu del ristorante del Parco del Grassano è ricco di piatti e specialità culinarie del territorio, con carni provenienti solo da allevamenti della zona e pizze realizzate seguendo la migliore tradizione dei pizzaioli napoletani.

Il ristorante sarà aperto dal martedì alla domenica, a pranzo e a cena. Per tutto il mese di agosto sarà possibile prenotare anche per il Lunedì.

Serate a suon di musica

Le sere d’estate si accendono al parco del Grassano. All’interno di questa straordinaria location, dalle 22.00 alle 3 di notte, il parco propone eventi a base di musica, leggerezza e discoteca sotto le stelle.

Il tutto accompagnato da drink e tanto divertimento.

In più, da Giugno a Settembre si alterneranno alla consolle numerosi artisti internazionali, pronti a farti ballare e divertire in questa cornice unica.

Non solo cibo di qualità e balli sotto le stelle. Il parco del Grassano offre anche momenti didattici, con visite guidate che ti permetteranno di ammirare da vicino la vita dei tanti animali e piante, la loro storia e le caratteristiche più curiose.

E a proposito, che animali ci sono nel parco del Grassano? Durante la tua passeggiata, potresti incontrare simpatiche oche, anatre, lontre e nutrie. Naturalmente è importante non disturbare né danneggiare in alcun modo questi animali o le piante e le altre risorse naturali del posto.

Le visite sono pensate per adattarsi in base alle esigenze dei visitatori, grandi e bambini, ed hanno un costo molto basso, 3,30 euro Iva esclusa a persona.

Durante la visita al parco sarà possibile portare il proprio cane, purché dotato di museruola, guinzaglio e apposita paletta per raccogliere gli escrementi.

Parco del Grassano: pacchetti esperienze

Fonte: Pixabay

Oltre alle singole attività proposte, è possibile usufruire di veri e propri pacchetti che includono 2 o più servizi, e che ti permetteranno di trascorrere una giornata piacevole, all’insegna dell’avventura e anche del risparmio. I pacchetti permettono infatti di risparmiare qualche soldo rispetto alla prenotazione delle singole attività.

Una delle attività più apprezzate è senz’altro l’escursione in canoa, della durata di 30 minuti.

Parco del Grassano: prezzi canoa

Il costo dell’escursione in canoa è di 10 euro per quella a due posti, di 5 euro per la canoa singola.

E a proposito di escursioni in acqua, si può fare il bagno al Parco del Grassano? La risposta è no. La balneazione nel fiume, infatti, è severamente vietata.

Parco del Grassano: prezzi e orari

Riassumendo, come avrai notato i prezzi per le varie attività sono piuttosto contenuti. Se ti stai domandano quanto si paga per entrare al Parco del Grassano, devi sapere che l’ingresso per la semplice passeggiata è gratuito, mentre se intendi usufruire di uno dei servizi proposti dal parco, i prezzi saranno di 25/50 euro per il tavolo da picnic/gazebo, a seconda che si tratti di un gruppo da 6 o da 12 persone.

È possibile prenotare più di un gazebo, se necessario.

Per quanto riguarda il costo dei pacchetti esperienze, ti consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale della struttura, in modo da scegliere i servizi che preferisci al prezzo migliore.

Orari di ingresso

Potrai accedere alla struttura da martedì a domenica, 9:30 – 23:30. Il giovedì il parco chiuderà alle 3:00 del mattino, mentre ad Agosto rimarrà aperto tutti i giorni.

Durante i giorni festivi, si può accedere al parco senza prenotazione solo a partire dalle ore 14.30.

Parco del Grassano: prenotazione

Se intendi trascorrere una giornata alla larga dalla frenesia della vita quotidiana, lontana da telefoni, computer e inquinamento, adesso sai dove andare. Il parco si trova in Via Grassano, 1 San Salvatore Telesino (BN).

Se intendi prenotare un tavolo, un gazebo o un pacchetto esperienza, potrai farlo attraverso il sito ufficiale del Parco www.parcodelgrassano.it, indicando la data della visita, il servizio richiesto e il numero di partecipanti, bambini compresi. Quindi, potrai procedere direttamente con il pagamento.

Per ulteriori dettagli, contatta lo staff del Parco del Grassano attraverso la pagina Facebook o telefonando al numero di telefono 335 606 2115.