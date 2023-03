Giornata mondiale delle torte: cos’è e 5 ricette per festeggiarla

La Giornata Mondiale delle torte è una celebrazione che cade il 17 marzo di ogni anno. Di recente istituzione, è stata pensata per onorare questo delizioso dolce che è amato in tutto il mondo: ha lo scopo di promuovere la cultura culinaria, di condividere ricette, di sperimentare nuovi gusti e di trascorrere del tempo in famiglia. Noi la onoriamo proponendovi 5 ricette tra le più classiche e andando alla scoperta di quelle più famose oltre i confini nazionali.

Fonte immagine: Pexels

La Giornata Mondiale delle Torte non è una festività ufficiale riconosciuta a livello internazionale, ma è un’occasione unica per celebrare il dolce più amato di sempre in tutte le sue forme e varianti. Ed è stata creata per onorare la varietà e la versatilità della torta come alimento e per promuovere la sua importanza nella cultura culinaria di tutto il mondo.

In molti paesi, la torta è un simbolo di festa e di celebrazione, e viene consumata in occasioni speciali come matrimoni, compleanni e altre feste.

Cos’è la Giornata mondiale delle torte

La Giornata mondiale delle torte è una ricorrenza di recente istituzione – risale infatti al 2015 – ed è segnata dall’amore verso il dolce simbolo dell’infanzia di tutti noi. A volerla è stato un gruppo di appassionati, quelli di worldbakingday.com, che ha deciso che era giunto il momento di diffondere la gioia di cucinare in tutto il mondo, facendola giungere anche a tutti, anche a chi non è particolarmente esperto in questo campo.

Durante questo giorno speciale, molte persone condividono le proprie ricette preferite di torte, e le loro esperienze legate a questo dolce.

Naturalmente lo scopo è quello di correre in cucina e sfornarne di ogni tipo, trascorrendo del tempo in famiglia, divertendosi e deliziandosi allo stesso tempo. Insomma, andando a ritrovare o a riscoprire il piacere di cucinare.

Inoltre, sono in programma in tutto il mondo eventi e competizioni legate alla preparazione delle torte, con l’obiettivo di creare nuove varianti, di mettersi alla prova come provetti pasticceri e, naturalmente, di divertirsi come non mai.

Fonte: Pexels

Quando è la Giornata Mondiale della torta?

La Giornata mondiale delle torte 2023 cade, come tutti gli anni dal 2015 a questa parte, il 17 marzo. È questa la data scelta per il World Baking Day da parte degli appassionati delle torte per sottolineare come realizzare una torta vada oltre il semplice cucinare qualcosa di delizioso.

È il sapore della condivisione, del volersi bene a fare la differenza.

Perché la torta si chiama torta?

A svelare l’arcano è Wikipedia, che spiega come tale termine derivi da quello latino tardo tōrta, che può avere diversi significati. Se la tesi più accreditata vuole che derivi da tortus, participio passato di torquēre, ‘rotondo’; secondo un’altra proverrebbe dal greco antico: τωρτίδιον, tōrtídion.

È la contrazione in greco antico di τὸ ἀρτίδιον, tò artídion «il panino», da cui sarebbe arrivata la torta escludendo il diminutivo.

Torte: 5 ricette tipiche per festeggiare

Le torte più comuni nella nostra penisola sono quelle alle quali sono legati piacevoli momenti dell’infanzia, quelle che gustiamo da decenni in tutte le occasioni più importanti e che ci riuniscono a tavola a condividere ricorrenze speciali o anche la semplice colazione in famiglia.

Se la torta di mele è una delle più popolari al mondo, grazie alla sua semplicità e alla sua bontà, come alla reperibilità di tali frutti, la torta al cioccolato è amata per il suo sapore ricco e deciso e per la sua versatilità. Ma non sono le sole a riscuotere successo. Di seguito vi suggeriamo 5 diverse ricette da provare.

Torta al cioccolato

Fonte: Pexels

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente

150 g di burro

150 g di zucchero

4 uova

220 g di farina

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

Preparazione

Prendete una teglia per torte di 22 cm di diametro e rivestitela con carta da forno. Preriscaldate il forno a 180° C. Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde. In una ciotola, mescolate il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungete le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Aggiungete il cioccolato fuso al composto di burro e zucchero e mescolate ancora. Setacciate la farina con il lievito e il pizzico di sale ed aggiungeteli al composto, mescolando con una spatola finché non avrete ottenuto un impasto liscio e omogeneo. Versate il composto nella teglia rivestita con carta da forno e livellatelo con una spatola. Infornate la torta e cuocetela per circa 30-35 minuti, o fino a quando una prova stecchino risulterà pulita. Sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente nella teglia prima di servirla.

Torta di mele

Fonte: Pixabay

Ingredienti

4 mele

200 g di farina

100 g di zucchero semolato

2 uova

75 g di burro fuso

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 limone

zucchero a velo q.b.

cannella macinata

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° C. Sbucciate le mele e tagliatele a cubetti. Spruzzate i cubetti di mele con il succo di mezzo limone, spolverateli con della cannella e metteteli da parte. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero con una frusta elettrica o manuale. Aggiungete il burro fuso e mescolate bene. Aggiungete ora la farina setacciata con il lievito ed il sale. Ottenuto un composto privo di grumi, aggiungete le mele ed incorporatele delicatamente. Versate il composto in una teglia da forno di 22-24 cm di diametro rivestita con carta da forno. Infornatela e cuocetela per circa 35-40 minuti, o fino a quando uno stecchino infilato al suo interno non ne uscirà pulito. Sfornate la torta di mele e lasciatela raffreddare leggermente nella teglia prima di servirla. Spolverizzatela con zucchero a velo e gustate.

Torta margherita

Fonte: Pixabay

Ingredienti

150 gr di farina

150 gr di fecola di patate

5 uova

180 gr di zucchero

90 gr di burro

130 ml di latte

16 gr di lievito per dolci

1 scorza di limone

1 pizzico di sale

zucchero a velo qb

Preparazione

In una ciotola, montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete il burro morbido, ma non troppo, a cubetti ed incorporatelo con una frusta. Montate gli albumi a neve a parte in un’altra ciotola con le fruste elettriche. Mescolate la farina, la fecola, il lievito, il sale e la scorza di limone. Unite le polveri al composto di tuorli e burro e, una volta incorporati, aggiungete gli albumi montati a neve senza farli smontare. Versate il composto in una teglia da forno di 22-24 cm di diametro rivestita con carta da forno. Infornate la torta e fatela cuocere per circa 50 minuti a 175° C. Sfornate la torta e lasciatela raffreddare leggermente nella teglia prima di servirla.

Torta allo yogurt

Fonte: Pexels

Ingredienti

200 g di farina 00

100 g di zucchero semolato

120 g di yogurt bianco

3 uova

80 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito per dolci

Scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° C e foderate una teglia con carta da forno. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l’olio di semi di girasole e lo yogurt bianco e mescolate bene. Aggiungete la farina setacciata, il lievito, la scorza di limone grattugiata e il pizzico di sale e mescolate delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate il composto nella teglia preparata e livellate la superficie con una spatola. Infornate il dolce e cuocetelo per circa 30-35 minuti, o fino a quando la torta risulterà dorata e una prova stecchino risulterà pulita. Sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente prima di servirla.

Torta di carote

Fonte: Pixabay

Ingredienti

200 g di carote grattugiate finemente

200 g di farina 00

150 g di zucchero di canna

3 uova

120 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella in polvere

Scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° C e foderate una teglia da forno con carta da forno. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero di canna fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l’olio di semi di girasole e le carote grattugiate e mescolate bene. Aggiungete la farina setacciata, il lievito, la cannella, la scorza di limone grattugiata e il pizzico di sale e mescolate ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate il composto nella teglia preparata e livellate la superficie con una spatola. Infornate e cuocete la torta per circa 30-35 minuti, o fino a quando risulterà dorata e una prova stecchino risulterà pulita. Sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente prima di decorarla con dello zucchero a velo vanigliato in superficie.

Torte più famose nel mondo

Fatto il punto sulle ricette tipiche, non possiamo non accennare alla torte più famose nel mondo, quelle universalmente, o quasi, riconosciute.

Cheesecake – originaria degli Stati Uniti, è una torta al formaggio cremoso con base di biscotti.

– originaria degli Stati Uniti, è una torta al formaggio cremoso con base di biscotti. Sachertorte – originaria dell’Austria, è una torta al cioccolato con una copertura di cioccolato fondente.

– originaria dell’Austria, è una torta al cioccolato con una copertura di cioccolato fondente. Black Forest Cake – originaria della Germania, è una torta al cioccolato con crema di panna montata e ciliegie sciroppate.

– originaria della Germania, è una torta al cioccolato con crema di panna montata e ciliegie sciroppate. Pavlova – originaria dell’Australia e della Nuova Zelanda, è una torta di meringa con panna montata e frutta fresca.

– originaria dell’Australia e della Nuova Zelanda, è una torta di meringa con panna montata e frutta fresca. Croquembouche – originaria della Francia, è una torre di profiteroles ripieni di crema e ricoperta di caramello.

– originaria della Francia, è una torre di profiteroles ripieni di crema e ricoperta di caramello. Red Velvet Cake – originaria degli Stati Uniti, è una torta al cioccolato con un sapore delicato di cacao e un colore rosso intenso.

– originaria degli Stati Uniti, è una torta al cioccolato con un sapore delicato di cacao e un colore rosso intenso. Angel Food Cake – originaria degli Stati Uniti, è una torta soffice e leggera fatta con albumi montati a neve e senza grassi.

– originaria degli Stati Uniti, è una torta soffice e leggera fatta con albumi montati a neve e senza grassi. Mille-feuille – originaria della Francia, la torta millefoglie è composta da fogli di pasta sfoglia e crema pasticcera.

Fonti