Oggi è la Giornata mondiale del risparmio

La Giornata mondiale del risparmio è un evento che si celebra il 31 ottobre di ogni anno per promuovere la cultura del risparmio a livello globale. L'obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare le persone sull'importanza di mettere da parte denaro per il futuro e per affrontare le emergenze finanziarie. Durante questa giornata vengono organizzati eventi e attività educative incentrate sul tema del risparmio, come conferenze, seminari, workshop e campagne di sensibilizzazione.

Fonte immagine: Pexels

Ogni anno, il 31 ottobre, il mondo celebra la Giornata Mondiale del Risparmio. Una data che rappresenta l’occasione per riflettere sull’importanza del risparmio, non solo a livello personale ma anche a livello globale. Ma qual è la sua origine, a cosa punta e quali sono i modi nei quali è possibile celebrarla? Ecco tutto quello che c’è da sapere in proposito.

Cos’è la Giornata mondiale del risparmio?

La Giornata Mondiale del Risparmio è una giornata dedicata alla promozione del risparmio e dell’educazione finanziaria. È un’opportunità per sensibilizzare le persone su come gestire in modo responsabile le proprie risorse finanziarie e pianificare per il futuro. Questa giornata offre anche l’opportunità di riflettere sull’importanza del risparmio a livello globale e sul suo impatto sulla stabilità economica.

Fonte: Pexels

Origine della Giornata mondiale del risparmio

La Giornata, come riporta Wikipedia, è stata istituita per la prima volta durante il 1° Congresso dell’Istituto Internazionale del Risparmio tenutosi a Milano nel 1924. Sarebbe stata ispirata da un discorso pronunciato da Maffeo Pantaleoni, economista e politico italiano. Pantaleoni è stato inoltre docente di economia politica alle Università degli Studi di Napoli, Pavia e Roma e direttore del Giornale degli economisti. Da allora, la giornata viene celebrata in molti paesi di tutto il mondo con eventi, programmi educativi e iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sul tema centrale della ricorrenza e sull’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria.

Giornata mondiale del risparmio: scopo

La Giornata ha, come anticipato, l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria ed educare le persone su come gestire il proprio denaro in modo responsabile, risparmiare per obiettivi a breve e lungo termine e pianificare per il futuro. Serve ad incoraggiare i cittadini a riflettere sull’importanza del risparmio per il proprio benessere finanziario e per la stabilità economica globale e incoraggia ad investire in modo responsabile, considerando gli impatti sociali e ambientali delle proprie decisioni in ambito finanziario. In sostanza, mira a fornire agli individui le conoscenze e gli strumenti necessari per garantire il loro benessere finanziario.

Fonte: Pixabay

Giornata mondiale del risparmio, come celebrarla

Cosa possiamo fare, in concreto, per celebrarla? Abbiamo a disposizione diverse azioni, come ad esempio l’apertura di un conto di risparmio, se non ne siamo già titolari. Informatevi presso diversi istituti bancari per trovare le condizioni che siano più vicine alle vostre esigenze e procedete con la sua apertura, magari con l’obiettivo di finanziare la pensione, o un acquisto futuro importante.

Altrettanto fondamentale è fare il punto delle proprie finanze: una buona strategia è quella di creare un bilancio. Spesso siamo talmente presi dagli impegni quotidiani da non dedicare il giusto peso a tale aspetto. Ed allora, prendetevi un attimo e tracciate tutte le vostre entrate, le spese e gli obiettivi di risparmio. Se ne avete la disponibilità infine, potreste valutare di fare quell’investimento che rimandate da tempo. Che si tratti di azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento, potrete fare crescere i vostri risparmi nel tempo.

Giornata Mondiale del Risparmio 2023: eventi

In tutto il mondo, la Giornata Mondiale del Risparmio è celebrata con una serie di eventi ed iniziative. In Italia, si tiene da sempre a Roma. Nel mondo, invece, è sostenuta dal WSBI, ovvero l’Istituto delle casse di risparmio mondiale che, anche quest’anno, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che ha come punto focale un video, del quale protagonisti sono i giovani, tradotto in 5 lingue e volto ad associare il concetto di “risparmio” a “diversi obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite come istruzione, sanità e imprenditorialità”. Più in generale, oggi verranno organizzate attività come conferenze, seminari, workshop e campagne di sensibilizzazione sui media.

