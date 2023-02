Giornata internazionale del Golden retriever

Se amate i Golden retriever, non potete non segnarvi questa data: il 3 febbraio, infatti, si celebra la Giornata Internazionale del Golden retriever. Ufficialmente la prima Giornata Internazionale del Golden retriever è stata festeggiata nel 2012, anche se negli Stati Uniti già da anni c'erano alcuni grandi raduni di amanti di questa razza.

Rullo di tamburi, oggi è la Giornata internazionale del Golden retriever. Come, non lo sapevate? Se siete fieri possessori di questa simpatica e versatile razza canina, allora dovete prepararvi a festeggiare il vostro amico a quattro zampe.

Ci sono giornate internazionali, nazionali e mondiali praticamente per qualsiasi cosa, dunque perché non anche per i Golden retriever? Già ma dove nasce questa ricorrenza?

Quando è nata la Giornata internazionale del Golden retriever?

La Giornata internazionale del Golden retriever cade ogni anno il 3 febbraio. Curiosamente, in Italia, nello stesso giorno si festeggiano anche la Giornata della gomma da masticare e la Giornata della torta di carote. Che, a pensarci bene, potrebbero essere cose che interessano assai il nostro Golden.

Forse non sarà un golosone come il suo cugino Labrador retriever, ma anche il Golden non disdegna di assaggiare tutto quello che trova in giro.

La Giornata internazionale del Golden retriever è stata istituita nel 2012 da Kristen Shroyer. La data è stata scelta in virtù del fatto che il cane Quincey, un Golden, era nato quel giorno. Kristen si era resa conto che non esisteva una data per festeggiare questa razza. Così, quando il suo adorato Quincey morì a causa di un tumore a soli 7 anni di età, decise di creare una ricorrenza tutta dedicata alla razza.

Ma in realtà la storia dei Golden è molto più antica. Originaria della Scozia, questa razza canina che spesso è confusa dai cinofili meno esperti con un “Labrador retriever a pelo lungo”, è frutto degli incroci fra il Flat-Coated Retriever e il Tweed Water Spaniel, avvenuti sulle rive del lago di Loch Ness.

Razza di cane da caccia da riporto in acqua, oggi il Golden viene utilizzato praticamente solo come cane da compagnia o come cane da utilità.

All’epoca si rese necessario creare una razza di cani che riuscisse a recuperare la selvaggina abbattuta dai cacciatori sia in terra che ad acqua. Il fatto è che nel 1800, grazie anche al miglioramento delle funzionalità delle pistole e dei fucili da caccia, ecco che i cacciatori scozzesi riuscivano a sparare alle prede a distanze maggiori.

Solo che quando si trovavano in zone paludose, magari difficoltose da affrontare, quando riuscivano a farsi riportare le prede dai loro cani da caccia, questi avevano danneggiato le carcasse.

Si rese dunque necessario un cane con un morso più morbido e che avesse migliori capacità di riporto, sia sulla terra che in acqua. Così si pensò di incrociare gli spaniel d’acqua con i retriever e alla fine nacquero i Golden retriever.

Attualmente, però, il Golden ha decisamente superato questa sua attitudine venatoria. Ora, oltre ad essere un eccellente cane da compagnia anche per le famiglie con bambini, è anche un cane ottimo per la Pet Therapy. Inoltre è anche ideale come cane da utility.

Sono bravissimi come cani da salvataggio in acqua e anche come cani da ricerca, sia molecolare per il rilevamento di droghe o ordigni, sia per la ricerca su macerie, grazie al loro straordinario fiuto.

Perché è nata la Giornata internazionale del Golden retriever?

La Giornata internazionale del Golden retriever è nata con lo scopo specifico di ricordarci quando possa essere intenso e straordinario l’amore di un animale domestico. E questo soprattutto quando si tratta di una razza così socievole con l’uomo come un Golden retriever.

In effetti, il Golden è una delle razze canine più amate non solo negli Stati Uniti, ma anche qui da noi in Italia.

Come si festeggia la Giornata internazionale del Golden retriever?

Potete festeggiare la Giornata internazionale del Golden retriever in vari modi. Prima di tutto potreste approfondire la conoscenza di questa razza. Potete farlo cominciano a leggere il nostro articolo di approfondimento e da lì passare poi a libri che parlano specificatamente di tale razza.

Se avete bambini piccoli, ma non solo, potreste vedere qualche bel film dove compaiono Golden retriever. C’è per esempio la serie di Air Bud o anche quella dei Supercuccioli. L’alternativa è quella di scaricare delle immagini da internet di Golden retriever e farle colorare.

Un’altra cosa che potete fare è cercare se in zona si tengano eventi, convegni o raduni a tema Golden retriever. Immaginatevi per un momento circondati da tantissimi Golden scodinzolanti.

Se ancora non hai un cane e hai deciso di adottare un Golden retriever, questo potrebbe essere un buon momento per cercarne uno nei canili, nei rifugi o anche presso le Rescue che si occupano del recupero di specifiche razze di cani.

Se invece hai già un Golden retriever, questo è un buon momento per passare del tempo di qualità con lui. Fai qualche attività che piace al tuo cane: portalo a fare una bella passeggiata, coccolalo e stai con lui con tutto il tempo. Oppure puoi fargli trovare pronto un bel pranzetto, giocaci insieme più che puoi.

Non dimenticare che il 26 agosto si celebra anche la Giornata mondiale del cane: ricordati anche qui di fare un bel regalo al tuo Golden retriever.

Fonti